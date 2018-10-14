Eyt son dakika haberleri bugün TBMM Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için erken emeklilik ne zaman çıkacak

Eyt son dakika gelişme bugün 2018 TBMM Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için erken emeklilik çıkacak mı? EYT'de son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son haberler neler? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili basında yer alan son haberleri ve siyasilerin son açıklamalarını ilgiyle takip eden vatandaşlar, EYT'de son durumu merak ediyor. Milyonlarca kişi emekli olma hayaliyle yıllarca çalışıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ise her fırsatta problemlerini dile getiriyorlar. Özellikle sigorta prim gününü doldurmuş ama emekli olmak için yaşının dolmasını bekleyen adaylar EYT meselesi konusundaki son dakika düzenlemeleri bekliyor. Prim gün süresini doldurmasına karşın yaş şartını sağlayamadıkları için emekli olma hakkını elde edemeyen çok sayıda vatandaş, TBMM'de yapılacak yasal düzenlemelerin ardından emekli olacakları günün hayalini kuruyor. Konu hakkında uzun bir süredir beklenti içinde olan vatandaşlar, art arda gelen gelişmelerden sonra umutlandı. EYT kapsamında beklenti içinde olan vatandaşların emekli olmalarını sağlayacak düzenlemelerin, ne zaman yapılacağı son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Prim gününü dolduran ancak yaş şartı olduğu için yaş şartını dolduramayan çok sayıda kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu altında sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) başta olmak üzere diğer muhalefet partililer TBMM'ye Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi sundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında TBMM'ye verilen yasa teklifinin ardından bir yeni gelişme, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında yaşandı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir muhabirin emeklilikte yaşa takılanlar hakkında sorduğu soruya yanıt verdi. İşte, emeklilikte yaşa takılanların merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler

Çalışma hayatının ağır yükü nedeniyle aktif çalışma yaşamından emekli olmak isteyenler, yaşının ilerlemesi nedeniyle iş bulamadığı için emekliliği planlayanlar, emekliliğin bir ek gelir olması nedeniyle hem emekli maaşı alıp hem de çalışmaya devam etmek isteyenler gibi yaklaşık 4 milyondan fazla kişinin gözü kulağı televizyonlarda, gazetelerde yer alacak erken emeklilik haberlerinde. Demirel'li erken emeklilik Bilindiği gibi 1991 genel seçimlerinde, Süleyman Demirel liderliğindeki DYP'nin seçim vaatlerinden biri olan 'emeklilik yaşının düşürülmesi'yle birlikte çok sayıda sigortalı emeklilik hakkına kavuşmuş, yüzbinlerce vatandaşımız 33 ile 35 li yaşlarda emekli olmuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)'lilere erken emeklilik için Gözler yine TBMM'de.

"EYT GÜNDEMİMİZDE YOK!"

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yönetilen 'Başta MHP olmak üzere muhalefet partileri emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek için Meclis’e yasa teklifi verdi. Hükümet olarak olaya nasıl bakıyorsunuz? MHP’ye destek verecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Bu konu bugün gündeme gelmedi. Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok.' ifadesinde bulundu.

MHP'Lİ VEKİLLERDEN EYT AÇIKLAMASI



Konuya ilişkin konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, seçim döneminde de seçim bittikten sonra da vatandaşlardan gelen şikayetlerin başında emeklilikte yaşa takılanların olduğunu ifade ederek; "Partimiz ve milletvekillerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor. Biz MHP olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışıyoruz" dedi.



MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da emeklikte yaşa takılanlarla ilgili kendisine yönetilen soruya, "Bu konuyla ilgili bizim de kanun teklifimiz var. Bu konuyla ilgili hükümetin de çalışması var. Ortak karar haline gelirse biz destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların bu sorundan kurtulması, bizim seçim vaatlerimiz arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

CHP KOMİSYONU TOPLANTIYA ÇAĞIRDI



EYT ile ilgili bir hamle de geçtiğimiz günlerde CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulunarak, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı.



"TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı'na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı başvuru metninde, yeni yasama yılının açılmasıyla vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında beklentilerin ve parlamentoda bulunan 8 partiden 596 milletvekilinin sorumluluğunun arttığı vurgulandı.



İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA: KABİNİN GÜNDEMİNDE YOK



Konu hakkında bir açıklama da geçtiğimiz haftalarda İbrahim Kalın'dan gelmişti. Kalın, bu konu kabinenin gündeminde olmadığını ifade ederek; "Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

TBM'DEN EYT AÇIKLAMASI



Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için TBMM’ye sunulan yasa teklifi kapsamında, önceki emekli maaşlarını iki katına çıkaracak düzenleme teklifinin de bulunduğunu savundu. Duman, Türkiye'deki 12.3 milyon dolayındaki emeklinin önemli bir bölümünün maaş tutarları taban aylık düzeyinde bulunduğunu belirtti.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NEDİR?



Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Bu durumda çok sayıda kişi Prim gün süresini doldurmasına karşın yaş şartını sağlayamadıkları için emekli olma hakkını elde edemiyor.

08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre; Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Ülkemizde çalışan kişilerin emekli olabilmeleri için kanunların belirlediği iki şartı yerine getirmesi gerekir.



Bu şartların birincisi; öncelikle çalışanın prim günü sayısını doldurması gerektiğidir. Yeni işe başlayan kişilerde bu prim sayısı 7200 olarak bilinmektedir.



İkinci şart ise yaş sorunudur. Yani kişinin sadece prim gününü doldurması yetmez. Bunun yanında kişinin emeklilik yaşını da doldurması gerekiyor. Her ne kadar amaçları aynı olsa bile işleyiş ve ücret bakımından iki konu birbirinden farklılık gösteriyor. Yani yalnızca bir şart ile emeklilik söz konusu olamıyor. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur. Bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.

1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır.

Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;

1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.

3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.

1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı olacak. Bu tarihler arasında işe girenlerin yerine getirmesi gereken ilk şart, prim ödeme gün sayısının 7200 olması. Bu şartı yerine getirenler sigortalılık süresine gerek olmadan 60 yaşında emekli olabilirler. Ancak bu tarihlerden sonra emeklilik yaşı de değişiyor. Şöyle ki:

- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

EYT, 1999 ÖNCESİ SİGORTALI BİRÇOK KİŞİYİ İLGİLENDİRECEK



Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yeni tasarının yasalaşması durumunda, 1999 yılından önce sigortalı olan yüzbinlerce kişinin, diğer koşulları da sağlamaları halinde, "yaşa takılmadan" emekli olabileceğine dikkat çekti.

"2016 ve 2018 yıllarında TBMM'ye sunulan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanmış Kanun Teklifine göre, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ise 25 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar, kadın ise 20 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar bu haktan faydalanabilecekler.



"Bir başka deyişle, bu teklif Ekim ayında yasalaşırsa, erkek için 1993 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, kadın için 1998 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, gerekli olan 5000 ile 5975 gün aralığındaki hizmet prim günlerini tamamlamışlarsa, bu yasadan yararlanarak üç ay içinde yazılı başvuruda bulunmaları halinde emekli olabilecekler.



"Ülkemizdeki emeklilik yaş şartı mecburiyeti 1999 yılından sonra gelmiştir. Dolayısıyla teklifte gördüğümüz üzere, sadece 1999 yılından önce SGK kapsamına alınanları dikkate almaktadır.



"1999 yılı öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, o tarihlerde herhangi bir şekilde yaş şartıyla alakalı bir zorunlulukları bulunmadığından, 1999 yılından sonra gelen yaş şartı mecburiyetiyle ciddi mağduriyet yaşamışlardır. Bu teklifin kabulü halinde en azından bu mağduriyetin bir kısmı giderilmiş olacaktır."



Duman, sigortalıların dikkat etmeleri gereken konuları da şöyle anlattı:



- Kanunun yürürlüğe girmesiyle gereken 20 yıl ve 25 yıl gibi zorunlu hizmet süresini, SGK ilk giriş tarihinden önce askerlik vazifesini yapmış olanlar ve/veya yurtdışında çalışmış olanlar borçlanma yöntemiyle tamamlama hakkına sahip olacaklar.



- Prim günlerinde eksik olanlar ise doğum, askerlik ve yurtdışı gibi borçlanma yöntemleriyle eksiklerini tamamlama haklarına sahip olacaklardır. Diğer yandan yaş şartı kanunundan önceki emeklilik ile alakalı kanunları incelediğimizde, ilk SGK girişleri 18 yaşından küçük olanların, 18 yaşını doldurduğu tarih SGK ilk girişi olarak kabul edilmektedir.

- Bu durumda anlaşılıyor ki Kanun Teklifinin aynen kabulü halinde, 1975 Yılı Ekim Ayından önce doğan erkekler ile 1980 Yılı Ekim Ayından önce doğan kadınlar bu Kanundan yararlanarak emekli olabileceklerdir. Kanun Teklifinin değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi halinde güncel detaylarını yeniden değerlendireceğiz.