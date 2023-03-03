İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9777
  • EURO
    20,0891
  • ALTIN
    1119.8
  • BIST100
    5267.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • EYT'de emeklilik başvuruları nasıl yapılacak? İşte madde madde tüm adımlar
Ekonomi

EYT'de emeklilik başvuruları nasıl yapılacak? İşte madde madde tüm adımlar

Resmi gazete Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber emeklilik başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.

IHA3 Mart 2023 Cuma 10:13 - Güncelleme:
EYT'de emeklilik başvuruları nasıl yapılacak? İşte madde madde tüm adımlar
ABONE OL

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

e-Devlet Kapısı EYT'lilerin başvuruları için hazır

EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerinde yapılabilecek. Ayrıca postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. E-Devlet'ten EYT için emeklilik başvurusu yapmak isteyenler için ise süreç şu şekilde ilerleyecek:

"E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler turkiye.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, arama kısmına aylık-emekli-gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen 'Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' bağlantısına tıklayacak.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine giriş yapılarak tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını' seçilecek.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesinden sonra 'başvur' butonuna tıklanacak.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak geldikten sonra maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

'Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin işaretlenmesi gerekecek. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak "Başvur" kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek."

İSTANBUL'DAKİ SGK BİNALARINDA EYT YOĞUNLUĞU

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki bazı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu.

EYT'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.