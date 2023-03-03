EYT'de emeklilik başvuruları nasıl yapılacak? İşte madde madde tüm adımlar

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

e-Devlet Kapısı EYT'lilerin başvuruları için hazır EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerinde yapılabilecek. Ayrıca postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. E-Devlet'ten EYT için emeklilik başvurusu yapmak isteyenler için ise süreç şu şekilde ilerleyecek:

"E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler turkiye.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, arama kısmına aylık-emekli-gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen 'Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' bağlantısına tıklayacak.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine giriş yapılarak tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını' seçilecek.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesinden sonra 'başvur' butonuna tıklanacak.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak geldikten sonra maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

'Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin işaretlenmesi gerekecek. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak "Başvur" kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek."

İSTANBUL'DAKİ SGK BİNALARINDA EYT YOĞUNLUĞU

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki bazı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu.

EYT'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.