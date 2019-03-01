EYT’de son dakika gelişmesi: EYT’liler için 2019’da yasa çıkacak mı? İşte Meclis’teki son durum ne

EYT’de son dakika gelişmesi: EYT son dakika gelişmelerini yakından takip eden erken emeklilik için emeklilikte yaşa takılanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Hükümetten EYT konusuna değinen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." açıklamasında bulundu. EYT konusuna da değinerek, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." İfadelerini kullandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusu ile ilgili en son ne dedi? AK Parti’nin Meclis’te EYT konusuyla ilgili bir çalışması var mı? İşte EYT ile ilgili son durum

Erken emeklilik yasası için EYT’nin merakla beklediği son dakika açıklaması Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. TBMM’de gündeme gelmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar için erken emeklilik yasına yönelik yapılan son açıklamaların ayrıntılarına bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bakan Selçuk emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili daha öncede yaptığı açıklamaya göre yine EYT yasasının gündemimizde olmadığını yeniledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Erken emeklilik bekleyen EYT grubunun merakla beklediği konudaki açıklama geldi. Resmi açıklama doğrudan Bakan Selçuk nezdinde yapıldı. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) konusuna ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan son dakika açıklaması geldi.

Yaşanan yeni gelişmede Bakan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada EYT’lileri oldukça ilgilendiren karar yorumu ifade edildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruların gelmesi üzerine; EYT gündemimizde yoktur, açıklamasını yaptı.

EYT ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusuna da değinerek, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." açıklamasında bulundu.

1999 yılında bu yana zaman zaman aralıklarla gündeme gelen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusu, son aylarda kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri anbean yakından takip etmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUŞ’TAN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin soruya ise Muş, "EYT ile alakalı herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

EKONOMİ BAKAN ALBAYRAK EYT AÇIKLAMASI NEDİR?

Konuya getirilen başka bir açıklamada ise Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap olarak; EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortadadır, bu konu o kadar basit bir konu değildir, ve bu konuya basit yaklaşmak doğru değildir. EYT hükümet olarak bizim gündemimizde yoktur yanıtını vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK (EYT) NEDİR?

Emeklilik hususunda emeklilikte yaşa takılanlar ordusunu oluşturan temel gelişme, 1999'dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38'den 58'e, erkeklerde 43'ten 60'a çıkarıldı. SSK'ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000'e yükselmesi ile oldu. Bu tarihten itibaren emeklilikte yaşa takılanlar kısa adıyla da EYT mağdurları oluştu. 1976 ile 1999 arasında işe girenler için 'kademeli yaş' getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008'den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.

Emeklilikte yaşa takılmak gerekli asgari iş gününü tamamlasanız bile emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerektiğini anlamına geliyor. Özellikle 1999 yılından önce işe giriş tarihli olanlar, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle emeklilik haklarından mahrum kaldıklarını ifade ediyorlar. Doğrudan 750 bin kişi etkileyen bu durum uzun süredir gündemin başlıca konuları arasında yer alıyor.