Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sosyal Politikalar Başkanvekili Vedat Bilgin’e konuyla ilgili çalışma yapma görevi vermesiyle umutlandı. EYT'de son durum ne? EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Son günlerde, basına da yansıdığı üzere, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT'ler) ilgili yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EYT'DE SON DURUM NE?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sosyal Politikalar Başkanvekili Vedat Bilgin’e konuyla ilgili çalışma yapma görevi vermesiyle umutlandı.

EYT ÇIKARSA KİMLER KAPSAYACAK?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999'da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 gününe kadar işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı.

Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar emeklilik şansını yakalayacak.