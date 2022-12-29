EYT'de staj sayılıyor mu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları nelerdir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberi... Başkan Erdoğan, milyonlarca EYT'linin beklediği müjdeyi dün akşam duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde; Başlangıç tarihi olarak ifade edilen 08.09.1999, 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti grubu EYT yasa teklifini Meclis'e sunulacak. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT'de staj sayılıyor mu? İşte detaylar

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi hayata geçiyor. Milyonların beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. EYT düzenlemesi ile birlikte 2 milyon 250 bin vatandaş, emekli olma hakkına kavuştu.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLMAYACAK!

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacak. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanacak.

EYT'DE STAJ SAYILIYOR MU?



Staj olarak sigorta başlangıcı olanların, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamına alınıp alınmayacağı, EYT'lilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Bakan Bilgin EYT konusunda staj süresinini sayılıp sayılmayacağına dair şunları söyledi; 'Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.' dedi.

MESLEK LİSESİ STAJI SÜRESİ SİGORTA BAŞLANGICI SAYILIR MI?



Ortaöğretim ve yükseköğretim dönemlerinde yapılan stajlarda emekliliğe esas olan uzun vadeli primler ödenmediği, sadece kısa vadeli sigorta primi ödendiği için sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemektedir. Ancak doğum borçlanmalarında başlangıç olarak kabul edilmektedir.

EYT YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilik sigortası girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan kişiler EYT kapsamında yer alacak.

Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. EYT düzenlemesiyle 5000 prim günüyle, kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresiyle emekliliğe hak kazanacak. Emeklilik için hiçbir şekilde yaş sınırı söz konusu olmayacak. Prim günü ya da sigortalılık süresi eksik olan çalışanlar, bu eksikliklerini tamamladıktan sonra emekli olmak için başvurabilecek. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.

KIDEM TAZMİNATI

Emeklilikte yaşa takılanlar mevcut sisteme göre kıdem tazminatı alacak. Emekli olan çalışanlar son işyerindeki çalışma süresi için kıdem tazminatı alacak. Her bir çalışma yılı için 30 günlük (brüt) ücreti tutarında kıdem tazminatı verilecek.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANA PRİM DESTEĞİ

İşverenlerin kıdem tazminatı ödemesi için Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sunulacak destek banka limitlerinden düşmeyecek. Kıdem tazminatı ödemesi sırasında verilecek bu destek işveren adına ama ödeme doğrudan işçiye yapılacak. Emekli olup çalışmaya devam eden işçiler için de mevcut çalışanlarda olduğu gibi 5 puanlık prim desteği verilecek.

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

*8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,

*5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,

*Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

EYT maaş hesaplaması yapılırken, "Çalışanın aylık kazancı, çalıştığı yıl, yaşının dolmasını beklerken ödediği fazladan prim miktarı, çalışma süresine ara verip vermediği, çalışma süreleri, etkenleri" göz önüne alınacak.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni yılda emeklilik bekleyen yüzbinlerce çalışan başvuruda bulunabilecek.