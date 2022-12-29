EYT'den yararlanacaklara önemli uyarı: Son 3 gün

Asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik artış, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanması maliyetlerini de artıracak. Hizmet borçlanması yapmak isteyenler ocak ayından itibaren daha fazla prim ödeyecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) başta olmak üzere yakın zamanda askerlik ve doğum borçlanması yapması gerekenlerin artıştan etkilenmemek için yıl sonuna kadar zamanları bulunuyor.

CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Eğer 31.12.2022'ye kadar yaparlarsa daha az bir tutarla borçlanacaklar. Şu an hemen sisteme girip yapsınlar. 1 Ocak itibarıyla yüzde 55 daha fazla ödeyecekler. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımız için müjdeyi verdi. Kanunen borçlanma hakları varsa hemen borçlansınlar.

VATANDAŞA EYT UYARISI

Asgari ücretin %54,66 artmasıyla birlikte eksik prim günleri olanlarında günlük borçlanma tutarları en az %54,66 düzeyinde artmış oldu.

Vatandaşlarımız yeni yıl gelmeden 31.12.2022 tarihi itibariyle askerlik ve doğum borçlanması gibi borçlanmaları günlük en düşük 69-TL, en yüksek 517-TL üzerinden yapıyor iken 01.01.2023 tarihi itibariyle en düşük 107-TL, en yüksek 800-TL üzerinde yapacaklar.

Ayrıca Yurtdışı borçlanma en düşük: günlük 150-TL'ye 12 aylık askerlik borçlanması 38.430-TL'ye, tek çocuk için doğum borçlanması(2 yıl tek çocuk) 76.861-TL'ye çıkacak.

EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlarımızın yeni yıl gelmeden borçlanmalarını yapmaları ceplerinden fazladan %54,66 daha az para çıkmasına yarayacak olduğundan, kendilerini bir an önce borçlanmalarını yapmaları konusunda uyarıyoruz.

STAJYERLERİ KAPSIYOR MU?

Stajyerler için yatırılan primde sigorta primi olmadığı için dahil edilmiyor. Sayın Bilgin de stajyerleri kapsamıyor dedi. Komisyonda belki dahil edilebilirler.

8 EYLÜL 1999'DA 25 YIL VE 5 BİN GÜN PRİM GÜNÜ SAYISINI DOLDURAN EMEKLİ OLUYORDU. AYNI ŞARTLAR GEÇERLİ OLACAK MI?

Aynı şartlar geçerli olacak. 9 Eylül 1999 tarihinde işe başlayanlar emekli olamayacak.

HER ŞARTI SAĞLAYAN BİRİSİ BU KİŞİNİN BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR MU?

Tabi, emeklilik başvuruya tabidir. Dilekçe vermezseniz emekli olamazsınız. Bunun için bir kıstas yok daha önce Meclis'e gelen bir teklif vardı. 3 aylık bir sınırlama vardı. Kanun tasarısını görmedik ama inşallah olmaz. SGK kanununa göre ocak ayında dilekçe verirseniz bir sonraki ay emekli aylığı bağlanır. Ocakta vatandaşlarımız emeklilik dilekçesi verirse şubatta emekli maaşı alır.

Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, siyasi nedenlerle görevden ayrılırsanız bunun borçlanması, tutukluysanız beraat halinde geçerli süreyi borçlanmanız, mali müşavirlerin borçlanmaları kanunda sayılan borçlardır. Ama stajyerlerin borçlanma durumu yoktur.

KISMİ EMEKLİLİK YAŞI HAKKINDA

Kısmi emeklilik ileri yaşta kişilerin çalışma hayatında olamayacağı için SSK'lılarda 3600 prim günü yatırıldıysa emekli olabiliyor.

Asgari ücrete artış yapıldı. Dolar bazında tarihi bir rekor. Gelecek dönemde de biz çalışma hayatında sadeleşmenin geleceğini bekliyoruz.

EYT'LİLER YENİDEN ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİNDE SİGORTA PRİMLERİNDE FARKLILIK OLACAK MI?

Sosyal güvenlik destekleme primi daha fazladır. Yaşlı birisi çalışıyorsa onun çalıştırılmaması istenir. Genç biri gelip çalışsın diye. TİSK Başkanı'nın talebi vardı. Primler artacak, kıdem tazminatı büyük bir sorun. TİSK dedi ki sosyal güvenlik destekleme priminden indirim yapılsın.

Sosyal güvenlik destekleme primine 5 puan indirim yapılacak. Bu sadece EYT'lileri kapsayamaz, eğer kapsarsa Anayasa Mahkemesinden geri döner. Tüm emeklileri kapsaması lazım.