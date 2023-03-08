İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9418
  • EURO
    19,9812
  • ALTIN
    1104.64
  • BIST100
    5421.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

EYT'li ne kadar promosyon alacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla bankalar da promosyon yarışına girdi. EYT'li, 3 yıllık süre için maaşına göre en az 4 bin 200 lira promosyon alacak. Promosyon tutarındaki artış bankaların inisiyatifinde olacak.

TRT Haber8 Mart 2023 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
EYT'li ne kadar promosyon alacak?
ABONE OL

Bankaların EYT'lilere özel kampanya çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda bankalar, kendi şubelerinden maaş alan EYT'liye promosyon ödemesi yapacak ve 3 yıl taahhüt şartı isteyecek.

EYT'liler, emeklilik başvurusu sırasında maaşlarının yatırılmasını istedikleri banka ve şubesini seçecek. Nisan ayındaki ilk maaşla banka promosyonu almaya hak kazanacak. E-Devlet aracılığıyla banka seçeneği değiştirilebilecek.

BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇTI! EYT'Lİ NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

Seçim yapıldıktan sonra emeklinin promosyon alabilmesi için 3 yıl aynı bankada kalması gerekiyor. Emekli, bankayı değiştirirse aldığı promosyonun kalan kısmını geri ödemekle yükümlü olacak.

Bankalar emeklilere maaşlara göre farklı promosyon miktarları sunuyor. Buna göre, en düşük, yani 5 bin 500 lira emekli maaşı alan EYT'li, 3 yıllık süre için en az 4 bin 200 lira promosyon alabilecek.

7 bin 500 ila 10 bin lira emekli aylığı alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve üzerinde emekli aylığı alanlara da azami 6 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu miktarlar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artırılabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.