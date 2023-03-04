EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT ilk maaş ne zaman yatacak? 2023 EYT emekli maaşı hesaplama

EYT düzenlemesinini yürürlüğe girmesiyle birlikte, EYT'liler ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı.Emeklilikte Yaşa Takılanların yıllardır beklediği düzenleme ile birlikte EYT'liler ilk maaşlarını kısa bir süre sonra alacaklar. EYT'li olmaya hak kazanan kişiler, SGK'nın e-devlet bağlantısı üzerinden 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' başlığı altından maaşlarını hesaplayabiliyor. Peki EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT ilk maaş ne zaman yatacak? İşte 2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

Emeklilikte yaş şartı kapsamı 08.09.1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya sabitlendiği için asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak. Yani EYT maaşı 5 bin 500 liranın altında olmayacak.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanların yıllardır beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT kapsamında ilk ödemelerin Nisan ayında yapılacağı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor.

EYT için yüzbinlerce başvurunun yapılacak olması nedeniyle ödemelerin gecikme ihtimaline karşın, ilk maaş ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

EYT'DE MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

EYT yasası yürürlüğe girdi. Maaş hesabı diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak:

1999 yılı öncesi,

1999 yılı - 2008 arası ve

2008'den sonraki dönem olmak üzere

3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.