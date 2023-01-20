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Ekonomi

EYT'liler düşük zam mı alacak? Merak edilen soru cevaplandı

SGK'nın maaş hesaplama robotundan aylıklarını kontrol eden EYT'liler yüzde 30 oranında zam göremediler. Maaşlarda artış aralık ayına yüzde 17 civarında kaldı. Çok sayıda EYT'linin kafasını karıştıran sorunun cevabı belli oldu. Uzmanlara göre, bu durum her yıl yeni emekli olacakların maaşlarının belirlenmesinde güncelleme katsayısı nedeniyle yaşanıyor. EYT'lilere düşük zam uygulanması veya maaş hesaplama robotunda hata söz konusu değil. Güncel hesaplamalar EYT'liler için en yakın maaş tutarını içeriyor.

Habertürk20 Ocak 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
EYT'liler düşük zam mı alacak? Merak edilen soru cevaplandı
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Emekli maaşlarına yılbaşından itibaren yüzde 30 zam yapıldı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar sonrası yasanın çıkmasını bekleyen EYT'liler de SGK'nın maaş hesaplama sistemi üzerinden aylıklarını sorgulamaya başladı.

Ancak EYT'lilerin yaptığı sorgulamada maaşların yüzde 30 artmadığı görüldü. Emekli adayları artış oranının yüzde 17 civarında kalması nedeniyle hata olup olmadığını merak etti.

Milyonlarca emekli adayını yakından ilgilendiren gelişmeyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

Enflasyon yıl içinde yüzde 85'lere çıksa da 2022 yılını yüzde 64,27 ile kapattı. Buna göre, enflasyondaki düşüş nedeniyle ocak ayında devreye giren güncelleme katsayısı sonrası zam yüzde 30 değil yaklaşık yüzde 17 olarak göründü.

2022 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocakta yüzde 25,47, temmuzda yüzde 42,35 zam yapıldı. Yıllık toplam zam yüzde 78,6 oldu.

Habertürk'ün haberine göre, 2022 yıllık enflasyonu geçen yıl ocak ve temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan zammın altında kaldığı için, emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2023 tarihinden sonra verenlerin aylıkları daha düşük bağlanacak.

Örnek vermek gerekirse, SGK'nın hesaplama robotunda aralık ayında maaşı 10 bin lira gözüken biri ocak ayında aylığının 13 bin lira olmasını bekliyordu. Ancak SGK sitesinde gözüken rakam yaklaşık 11 bin 700 oldu. Aradaki farkın nedeni güncelleme katsayısı oldu.

Mart ayında ilk maaşlarını alması beklenen EYT'lilerin aylıklarına yaklaşık yüzde 1,5 puanlık milli gelir artışı da eklenecek.

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