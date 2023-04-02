EYT'lilere 4 ödeme müjdesi! Hak kaybı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yaş şartı içermeyen EYT düzenlemesi 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1,5 milyonu emeklilik başvurularını gerçekleştirdi.

EYT'LİLERE 4 ÖDEME MÜJDESİ! GÖZLER İLK MAAŞTA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre emeklilik yasası düzenlemesi sonrası SGK'ya 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. SGK çalışanları yoğun mesailer gerçekleştirerek bir kısım EYT'linin maaş bağlanma işlemlerini gerçekleştirdi. Daha emeklilik başvurusu için işlemleri tamamlanmamış EYT'lilerin hiçbir hak kaybı olmayacak.

Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. Bu tarihlere kadar eğer aşırı yoğunluk nedeniyle maaş bağlanma işlemi gerçekleşmemişse bu EYT'liler için ödemeler Mayıs ayında yapılacak ancak kesinlikle bir hak kaybı olmayacak.

Mart ayında başvuran EYT'liler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere peşin ödeme, emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacaklar.

NELER ALACAKLAR?

Çift ödeme: Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lirin maaş bağlanması Nisan başı itibarıyla yapılacak. Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak.

Bayram ikramiyesi ödemesi: Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde idrak edilecek.

Dolayısıyla 1 Nisan'dan itibaren maaşı bağlanan her EYT'li maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın bayram ikramiyesi de alacak.

Banka promosyonu: EYT'liler emeklilik hakkı kazandıklarında maaşını nerden alacağı yönünde ister kamu bankası olsun ister özel bankalar olsun seçimini kendisi yapıyor.

Bankalar burada müşteri kazanmak için emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan her EYT'liye promosyon ödemesi yapacak. Bu rakam son olarak 10 bin TL'ye kadar yükseldi.