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Ekonomi

EYT'lilere 'Bayram' müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkardığının müjdesini vermişti. En düşük emekli maaşının artmasının ardından bir müjde de emekliye bayramda verilecek ikramiye için geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak.' dedi.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 22:19 - Güncelleme:
EYT'lilere 'Bayram' müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olcağının müjdesini vermişti. 7 bin 500 TL'ye çıkan emekli maaşını ardından Bayram ikramiyesinin de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseldi. Bakanı Bilgin bir müjde daha veridi. Söz konusu Bayram ikramiyesinin EYT'lileri de kapsadığını açıkladı.

EYT'LİLERE 'BAYRAM' MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

EN DÜŞÜK MAAŞ 7 500 TL OLACAK

En düşük emekli aylığına ilişkin 11. maddede de, "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7.500 liraya yükseltilmesi amaçlanmıştır" hükmüne yer verildi.

YASA TEKLİFİ MECLİS'TE

TBMM Başkanlığı'na sunulan 18 maddelik yasa teklifinin gelecek hafta salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifte bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 10. maddede "Bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 liraya yükseltilmesi öngörülmektedir" denildi.

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