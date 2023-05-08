EYT'lilere ikramiye müjdesi: Hesaplara yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan ve Ramazan ikramiyesi alamayan EYT'lilere müjdeyi verdi. Nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise bayramın başlayacağı 28 Haziran tarihinden önce hesaplarda olacak.
Emeklilerin bayram ikramiyesi yeni yapılan düzenlemenin ardından yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 bin lira ikramiye alacak. Bu düzenlemeden dul, yetim ve EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanıyor.
YETİMLER VE DULLAR DA YARARLANIYOR
Dul ve yetim aylığı alanlar hem en düşük emekli aylığı hem de bayram ikramiyesinden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin ölen kocasından yüzde 75 oranında 4 bin 125 lira aylık alan yeni zamla birlikte 5 bin 625 lira alacak.
GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNA ÇEVRİLDİ
Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek.