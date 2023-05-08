EYT'lilere ikramiye müjdesi: Hesaplara yatacak

Emeklilerin bayram ikramiyesi yeni yapılan düzenlemenin ardından yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 bin lira ikramiye alacak. Bu düzenlemeden dul, yetim ve EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; SGK'dan yapılan açıklamada, EYT kapsamında gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayramın içinde bulunduğu ayda aylık, gelir alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödendiği anımsatıldı. Açıklamada, "Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödendi. Nisan ayı içinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecek" denildi.

YETİMLER VE DULLAR DA YARARLANIYOR

Dul ve yetim aylığı alanlar hem en düşük emekli aylığı hem de bayram ikramiyesinden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin ölen kocasından yüzde 75 oranında 4 bin 125 lira aylık alan yeni zamla birlikte 5 bin 625 lira alacak.

Yine aynı örnekten yola çıkarsak bugün 5 bin 500 lira olan en düşük aylıktan babasından yüzde 25 oranında aylık alanlara bin 375 lira yerine bin 855 lira yatacak. Bayram ikramiyeleri de hisseleri oranında yatacak. Eşi vefat eden 2 bin liralık bayram ikramiyesinin yüzde 75'i olan 1500 lirayı alacak.

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNA ÇEVRİLDİ

Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye refah payında yeni uygulamanın 7500, 10 bin ve15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacağını duyurdu.

Refah payı 7500 lira ile 10 bin lira arası olanlara daha yüksek yansıtılacak. Yüzde 20'nin üzerinde gelmesi beklenen 6 aylık enflasyona göre artışın yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Bu civarda yapılacak bir artış ile net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak.

Rakamın 10 bin lira ile 11 lira 500 lira arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından özel sektörde de maaşların yükseltilmesi bekleniyor.