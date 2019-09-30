EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

Erken emeklilik yasasının, yeni yasama yılına yarın başlayacak TBMM'de görüşülüp görüşülmeyeceğine dair henüz bir açıklama gelmese de, gözler komisyonda olan EYT tekliflerine çevrildi. Birinci teklife göre; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3 bin 600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate alıyor. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3 bin 600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlarla, 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3 bin 600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak.

20 VE 25 YIL ÇALIŞMA

İkinci tasarıya göre, emekli olabilmek için 3 temel kural var; *Çalışma hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSK’da işe giriş tarihine göre; 5 bin 975 gün arası, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ise kadın çalışanlar için 7 bin 200, erkek çalışanlar için 9 bin gün çalışma süresini tamamlamış olmak. Yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması.

YAŞI TAMAMLAMIŞ OLMAK

Yaşı tamamlamış olmak. Yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak. Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. Diğer tasarıya göre de; 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez SSK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5 bin günlük hizmetle emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak.

(Güneş)