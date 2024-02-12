Eyüpsultan'da GES yatırımları sayesinde yıllık 6 bin 594 megavatsaatlik enerji üretilmesi öngörülüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji "İşimin Enerjisi" çatısı altında geliştirdiği yatırımlar ile Türkiye'ye rekor niteliğinde yenilenebilir enerji projesi kazandırmaya devam ediyor.

Daha önce kamu ve özel sektör iş birliği ile birçok GES projesini hayata geçiren Enerjisa Enerji, şimdi de bir belediyenin sahip olduğu arazi üzerine kurulu en büyük GES projelerinden biri olma unvanını taşıyacak projeyi Eyüpsultan Belediyesi ile birlikte hayata geçirdi.

Toplamda 10 bin 244 güneş panelinin kullanıldığı santral ile 2 bin 198 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş enerji üretimi sağlanacak.

Enerji verimliliği uygulamaları, yeşil enerji sertifikasyonu, gibi ürünleri de barındıran "İşimin Enerjisi" projesinin öne çıkan GES çözümü için bu kez Eyüpsultan Belediyesi ile bir araya gelindi.

Toplam 5,6 megavat pik kurulu gücü ile bir belediyenin sahip olduğu en büyük arazi üzerine kurulu GES yatırımlarından biri olacak projenin yıllık 6 bin 594 megavatsaatlik enerji üretmesi öngörülüyor.

Ayrıca bu proje ile bir yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 274 ton karbon salımı da engellenmiş ve böylece doğanın korunmasına katkıda bulunulmuş olacak.

"GÜNEŞ YATIRIMLARI PETROL KADAR ÖNEM KAZANDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Enerjisa Müşteri Çözümleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Enerjisa olarak sektöre örnek olacak bu projeleri hayata geçirerek Türkiye'nin enerji dönüşümündeki başarısına doğrudan destek vermenin sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İşimin Enerjisi çatısı altında projeler geliştirmeye ve yenilenebilir enerji yatırımları yapmaya başladığımız ilk günden bu yana hem Türkiye'de hem de dünyada muazzam bir dönüşüm gerçekleşti. Ne umut verici ki 2023'te ilk kez güneş enerjisi yatırımları petrol kadar önem kazandı. Talep temiz enerjiden oldukça bu makas açılacak ve herkes için daha iyi bir gelecek adına önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Bu kapsamda bizim gibi yenilenebilir enerjiye inanan, geleceği burada gören ve İstanbul'un en büyük arazi GES projelerinden birini hayata geçirmemizi sağlayan Eyüpsultan Belediyesi'ne ve katkıları için de GBB Enerji AŞ'ye teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen herkesi kutlarım."

Pınar, Enerjisa Enerji'nin etki odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımıyla dünya için verimli çalışmalar gerçekleştirmeye ve müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına özel entegre çözümler sunmaya devam ettiğini bildirdi.

"Daha verimli çözümler, herkes için daha iyi bir gelecek" mottosuyla enerji dönüşümüne liderlik Enerjisa Enerjin, kamu ve özel sektörde geliştirdiği projeleriyle uçtan uca çözümler sunarak müşterilerinin enerji maliyetlerinden tasarruf ederken bir yandan da karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmalarını sağlıyor.