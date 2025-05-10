F-16, F-35 ve Eurofighter'da son durum: Her şey mümkün olabilir

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Hafta Sonu" programında gazeteci Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili süreç Türkiye'yi acaba nasıl etkileyecek, uluslararası ilişkilerdeki yansımaları neler olacak?" sorusu üzerine Kılıç, Türkiye'nin uzun yıllar teröre karşı kararlı bir mücadele ortaya koyduğunu, terörün sonlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla bugünkü noktaya gelindiğini belirtti.

Kılıç, kamuoyuna yansıyan bazı görüşmeler ve açıklamalarla sürecin devam ettiğini dile getirerek, "Burada önemli olan öncelikle silahların terk edilmesi, hiçbir şekilde bir silahlı unsurun, silahla yapılan herhangi bir eylemin olmaması. Yani Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle isimlendirdiği sürecin doğru bir şekilde gitmesi. Tabii burada zaman zaman zor dönemler oluyor, olacak. Toplumun, dünyanın, komşularımızın ama özellikle de vatandaşlarımızın beklediği, güvenlik içerisinde, terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'de huzurlu bir şekilde yaşamak. Bunun en temel unsurlarından biri kararlı bir terörle mücadele ki bunu zaten ortaya koyduk." diye konuştu.

Daha önce terörün sonlandırılmasına ilişkin girişimler aktarılarak, önceki dönemlere göre bu sürecin farkının sorulması üzerine Kılıç, birçok farklı unsur ve faktörün bir araya geldiği bir sürecin yaşandığı anlattı.

Birinci unsurun Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi olduğunu, dünyadaki ve komşu ülkelerdeki bazı gelişmelerin de sürece yansıdığını dile getiren Kılıç, "Daha önceki süreçlerde beklenen bazı adımlar atılmadı, atılamadı. Fakat bu sefer görüyoruz ki kararlı bir yürüyüş var." ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Bu sefer sürecin olumlu ilerleyeceği ve tamamlanacağı noktasında umutlu musunuz?" sorusuna "Ümidimiz o yönde." yanıtını verdi.

- "VATANDAŞLARIMIZ HUZUR İÇERİSİNDE GÜVENLE YAŞAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin şunları söyledi:

"Kararlı ve sabırlı bir sürecin yönetilmesi gerektiği, ne beklendiğinin ve istendiğinin çok net bir şekilde sabırla anlatıldığı ve buna doğru adımların atıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada dün yapılan açıklamayı tüm vatandaşlarımız ve dünya takip etti. Kongrenin toplandığı, bir kararın alındığı ve bunun da yakın zamanda açıklanacağı... Adım adım bu noktada bir ilerleme var. Burada önemli olan kararlı ve kuvvetli bir iradeyle ortaya konan duruşun devam etmesi ve aynı zamanda siyasetin bu noktada atması gereken adımları kararlı, doğru ve koordineli bir şekilde atması. Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na bu noktada muhalif olan kesimlerin 'Ne verildi, neden vazgeçildi, bir taviz mi veriliyor?' gibi sözleri oluyor. Burada önemli olan şey sabırlı ve sakin bir şekilde bu süreci yürütmek. Burada ne verilen bir taviz var ne de ortaya konan bir pazarlık söz konusu."

Kılıç, "PKK'nın silah bırakma sürecinin uzantıları olan YPG ve PYD gibi terör örgütlerini kapsayıp kapsamadığına" ilişkin Suriye'deki süreci takip ettiklerini, Aralık 2024'ten beri devam eden süreçte yapılan anlaşmaları, Suriye'nin şu anda bulunduğu siyasi değişimi, buradaki durumların nasıl ilerlediğini gördüklerini söyledi.

Irak Hükümeti'nin ve Kuzey bölgesi yönetiminin de terör örgütü PKK'ya karşı kararlı bir duruşu olduğuna dikkati çeken Kılıç, bu noktada sürecin olumlu yönde ilerlediğini düşündüğünü belirtti.

Akif Çağatay Kılıç, sabırlı ve mahremiyet içerisinde yönetilmesi gereken bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan bu noktadaki ricamız, müsterih olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm devlet kurumları bu noktada koordineli ve hedefe kilitlenmiş şekilde, sabırla bir mücadele ve çalışma içerisinde. Tabii ki farklı aktörlerin burada devreye girdiği, destek verdiği bazen yeteri kadar destek olamadığı veyahut da geride kaldığı, bazen öne çıktığı olacaktır. Hedef 'Terörsüz Türkiye'nin var olması. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde güvenle yaşaması için mücadele ediyoruz."

"Almanya'da ve Fransa'dan, PKK uzantılarına ve bunlarla bağlantılı dernek ve sivil toplum örgütlerine finansın kesilmesi noktasında Türkiye'yi memnun eden aşamaya gelindi mi?" sorusu üzerine Kılıç, söz konusu ülkelerde terör örgütlerinin kendini konumlandırdığı yasa dışı alan olduğunu, bunları özellikle finansal açıdan yakın takip ettiklerini, oradaki kurumlarla işbirliği içerisinde ciddi bir yol aldıklarını, terör örgütlerinin finansmanıyla alakalı konularda ciddi bir mücadele ve adım olduğunu anlattı.

Kılıç, Türkiye'nin huzurlu ve daha fazla refah içerisinde olmasını istemeyen unsurların olduğunu ve bu süreçte olumsuz bir şekilde bulunmaya gayret edebileceklerini söyledi.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kılıç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüştüğü bilgisi aktarılarak, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin etkili rol oynayıp oynamayacağına ilişkin eleştirilerin sorulması üzerine, bu değerlendirmelere katılmadığını ve Türkiye'nin Suriye'de beklediği gelişmelerin devam ettiğini belirtti.

"Türkiye'nin Suriye'de birinci derecede en etkili aktörlerden biri olmaya devam edeceğini mi değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıç, "Biz öyle görüyoruz ve değerlendiriyoruz ama şunu da iyi görmek lazım: Aktör olmak, etkili olmak sadece kamuoyuna açık yapılan birtakım anlaşmalar veyahut da kamuoyuna açık olarak cereyan eden unsurlar üzerinden olmaz. Bazen yönlendirmeyle, bazen uluslararası camianın içerisinde uluslararası ilişkilerde temsil edilebilmekle olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmelerinin, Suriye Hükümeti'nin uluslararası camianın bir parçası olarak kabul edilmeye başlandığının göstergesi olduğunu, bunun ambargoların kalkmasına ve dolayısıyla Türkiye'de olumlu etkisi olacağını söyledi.

Yaptırımların kaldırılması konusunda bazı hareketlenmelerin olduğunu, bazı ülkelerde bazı Avrupa Birliği yaptırımlarının gevşetildiği, kaldırıldığı, kaldırılma aşamasında olunduğunun müzakere edildiğini aktaran Kılıç, ABD yönetiminin biraz daha ihtiyatlı yaklaştığını fakat bir müzakere süreci olduğunu dile getirdi.

- ULUSLARARASI VE BÖLGESEL GELİŞMELER

"Donald Trump'ın ikinci kez başkanlığı döneminde Türkiye açısından olumlu bir dönem görünüyor mu?" sorusu üzerine Kılıç, Trump'ın seçilmesinden sonra iki ülke yetkililerinin yaptığı görüşmelerde olumlu bir yaklaşım gördüklerini ve olumlu bir şekilde ilerlemeyi ümit ettiğini söyledi.

Kılıç, F-16 ve F-35 savaş uçakları konusunun uzun süredir beklenen iki konu olduğunu vurgulayarak, "F-35 programına tekrar dönülebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Her şey masada. Her şey mümkün olabilir. Programa dönmek de dahil. Zaten en baştan beri söylediğimiz buydu. Biz F-35'in gelişiminde ortak olan bir ülkeyiz. Çok ciddi katkı verdik. Türkiye artık savunma sanayi yatırımlarının ve işbirliklerinin içerisinde ortak olarak bulunma konusunda kararlı." dedi.

Almanya'da Friedrich Merz'in başbakanlığa seçilmesi ve iki ülke ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirme yapan Kılıç, orada yaşayan Türkler için yeni hükümetin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kılıç, yeni şansölyenin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi sonrası bir açıklama yaptığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Genel anlamda Türkiye'nin önemini dile getiren bir açıklaması oldu. Ümit ediyorum ki ileriye doğru daha hızlı ilerleyebiliriz. Tabii önemli konular var masada. Savunma sanayiindeki işbirliklerimiz, ticaret hacmimizdeki gelişme, Almanya'dan Türkiye'ye gelen misafirlerimiz ama bununla beraber Almanya'daki yavaşlamış olan ekonomiye Türkiye olarak ortaklık anlamında iş dünyamızın yapabileceği katkılar. Çünkü Almanya ekonomisinde KOBİ'ler önemlidir. Bizim de çok büyük bir sektörümüz var."

Eurofighter savaş uçağı konusunda son duruma ilişkin soruyu da değerlendiren Kılıç, "NATO müttefiki bir ülke olarak, NATO üyesi olmayan ülkelere satılan Eurofighter'ı Türkiye'nin istemesi ve arzu etmesi durumunda Türkiye'ye de bu imkanın sağlanacağını düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Kılıç, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelme arzusu olduğunu aktardığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD'ye gidebileceğini dile getirdiğini belirterek, bunun için zaman bulunmaya çalışıldığını söyledi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin de değerlendirme yapan Kılıç, şunları kaydetti:

"Net bir şekilde daha fazla gerilimin olmaması gerilimin durması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu noktada tabii Pakistan'la özel bir yakınlığımız da var. Ama hep söylediğimiz hem Hindistan'ın hem Pakistan'ın daha sağlıklı bir şekilde farklılıklarını, farklı görüşlerini görüşmeleri gerektiğini telkin ediyoruz. Yükselecek olan bir askeri tansiyonun bölgede de dünyada da kimseye faydası olmadığını açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Aynı zamanda bu noktada hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem bakanlarımızın çalışmaları var."

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilere bölgenin huzuru ve geleceği açısından yaklaştıklarını söyledi.

Burada Azerbaycan'la olan ilişkilerin zaten ortada olduğunu belirten Kılıç, "Ama bir taraftan da barış anlaşmasının imzalanabilmesi için üzerimize düşen bir görev varsa bunu sağlamak üzere de çalışıyoruz. Ama nihai karar Azerbaycan-Ermenistan arasında verilecektir." şeklinde konuştu.