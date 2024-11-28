F-16 kararımızı böyle duyurdular: Türkiye ABD'yi şok etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 79 adetlik F-16 modernizasyonundan vazgeçtiğini duyurması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"TÜRKİYE ABD'Yİ ŞOK ETTİ"

Bakan Güler'in F-16 ve F-35'lere ilişkin sözlerine haberde yer veren Batı basını, "Türkiye ABD'yi şok etti", "Türkiye, F-16 Block 70 yükseltme kitleri satın alma planından vazgeçerek, yurtiçi iyileştirme çalışmalarını tercih etti", "Türkiye uçağın modernizasyonunu üstlenecek" başlıklarını kullandı.

Haberde, "Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut F-16'larını modernize etmek için paket satın almayı reddederek NATO ortağı ABD'yi şok etti. Bunun yerine Ankara, modernizasyonu son yıllarda yerel olarak geliştirilen kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmeyi planlıyor" ifadeleri yer aldı.

Kitlerin satın alınmasından vazgeçtiğini duyuran Türkiye'nin rotasını değiştirdiği belirtildi.

TUSAŞ'ın Türk savunma sanayiindeki modernizasyon gücüne dikkat çeken Batı basını, "Türkiye, yerel yaratıcılık ve güçlü savunma programlarının bir araya getirilmesiyle, F-16'ların modernizasyonunda kullanılan Amerikan bileşenlerinin işlevsel eşdeğeri veya yakın eşdeğeri olarak hizmet veren birçok yerli sistem geliştirdi. Bu gelişmeler, özellikle jeopolitik sürtüşmeler ışığında Ankara'nın kendi kendine yeterliliğini artırma ve dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltma isteğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen AESA Uçak Burun Radarı ve SPEWS-II'ye ilişkin bilgilerin yer aldığı haberde SOM-J, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'dan söz edilerek, "Türkiye'nin geniş yerli mühimmat portföyü, F-16 yükseltmelerini Amerikan sistemlerine bağımlılığın ötesine taşıdı. Türkiye, temel Amerikan sistemlerini yerli alternatiflerle değiştirerek kendi kendine yetebilmeye giden bir yol çiziyor" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN F-35 VE F-16 AÇIKLAMASI

Bakan Güler, dünkü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde F-35'le ilgili olarak "Amerikalıların F-35 konusunda, bizim KAAN'ı yapabileceğimizi ve uçtuğunu görünce, biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda da daha henüz bir gelişme olmadı. Biz hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz hem de F-35'i almak için isteğimizi bildirdik." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Güler, "F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır. 1,4 milyar dolar yatırdık. Bununla 40 tane F-16 Blok 70 Viper uçağı alacağız. 79 tane de modernize edecektik, ondan vazgeçtik. Şunun için vazgeçtik, bu F-16 modernizasyonunu TUSAŞ tesislerimiz kendisi yapabilecek durumda. Dolayısıyla onları oraya devrettik. 40 tane uçak alacağız" dedi.