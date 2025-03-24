F-35 üzerinden Batı'yı uyardılar: Erdoğan'a masada yer vermezseniz, o kendi masasını kurar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakması Yunanistan'da en çok konuşulan konu haline geldi.

Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiğini kaydeden Yunan basını, "F-35 satışında Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ihtimali açık" ifadesini kullandı.

Haberde, "Türkiye'nin silahlanmasına ilişkin gelişmeler, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptırımları kaldırma ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına devam etme olasılığını değerlendirmesini tetikleniyor" ifadeleri yer aldı.

Yunan basını, uzman görüşmelerine de haberde yer verdi.

Türkiye'nin önemli bir ekonomi olduğundan bahseden uzmanlar, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile yürüttüğü ilişkileri kastederek, "Türkiye çitin bu tarafında olması lazım. Tedarik zinciri açısından buna ihtiyacımız var" dedi.

ABD'nin nadir toprak minerallerinin çıkarılması konusunda Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini de sözlerine ekleyen uzman, "Türkiye'nin çok daha fazla madencilik altyapısı var. Afrika'daki madencilik faaliyetlerimizde bize yardımcı olabilirler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyulması gerektiğinin altını çizen uzman, "Erdoğan'a masada yer vermezseniz, o kendi masasını kurar" uyarısında bulundu.

Trump'tan Türkiye hazırlığı! F-35'lerin satışı çok yakın

Kritik görüşmenin ardından açıklama: Olumlu gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceksiniz