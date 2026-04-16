Hobi bahçeleriyle ilgili kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin Genel Kurul'da görüşülmesi beklenirken hobi bahçesi olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yeni bir çalışma başlatıldı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Tarım, Çevre ve Şehircilik ve İçişleri Bakanı'nın yer aldığı bir komisyon kuruldu. Komisyon, mağduriyet yaşanmaması için yapılacak düzenlemenin nasıl olacağını belirlemek için çalışma yürütecek.

TARIMSAL FAALİYETE İZİN

AK Parti kaynakları düzenlemeyle ilgili "gerçekten tarımsal faaliyet yapanlara başvuru sonrası izin verilecek" ifadelerini kullandı. Hobi bahçesine bağ evi yapan ile villa yapanları ayırt edecek bir düzenlemenin yapılacağını kaydetti. Hobi bahçelerine izinsiz villa yapanlar ya da yaptıkları izinsiz yapıları ticari amaçla kullananların yapıları yıkılacak.

KOOPERATİFLER BÖLÜYOR

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında AKŞAM'a konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Prof. Dr. Yener Coşkun, ilgili kanunun tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını azaltacağını söyledi. Kooperatifler aracılığıyla tarım arazilerinin bölündüğünü ve amaç dışı kullanıldığını hatırlatan Coşkun, tarım politikalarından kopuk ilerleyen ve kontrolsüz biçimde büyüyen bu yapılanmanın arazilerin parçalanması, düzensiz su kullanımı ve tarım arazilerindeki spekülatif işlemler gibi sorunları da beraberinde getirdiğini aktardı. İklim değişikliği, su stresi ve artan gıda ihtiyacının tarım arazilerinin korunmasını zorunlu kıldığını sözlerine ekleyen Coşkun, "Büyük şehirlerin çevresindeki verimli alanlar, gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip. Düzenleme yalnızca bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda sürdürülebilir gelecek için atılmış stratejik bir adım" dedi.

SU ZENGİNİ DEĞİLİZ

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını vurgulayan Coşkun, kanunun yeraltı su kaynaklarının plansız kullanımının önüne geçmeyi de hedeflediğini söyledi. Coşkun, "Yılda kişi başına düşen bin 519 metreküp su miktarıyla 'su sıkıntısı çeken' ülkeler kategorisindeyiz. Artan nüfusun etkisiyle kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2030 yılında bin 200 metreküpe, 2040 yılında bin 116 metreküpe, 2050 yılında ise bin 69 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Bu rakamlar, Türkiye'nin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna geleceğini gösteriyor. Tüm bu sebepler tarım topraklarını korumamız gerektiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Hobi kondu"lara yıkım emri