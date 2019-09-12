Facebook’tan Türkiye’ye ilk yatırım 

Facebook İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

KOBİ’LERE DESTEK

Facebook İstasyon, Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. Farklı sosyal grupların ve toplulukların bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan olmayı hedefleyen Facebook İstasyon, aynı zamanda ülkedeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açılış konuşmasında girişimci olmanın ve girişimcilerin işlerini büyütmelerinin eskiye kıyasla çok daha kolay olduğunun altını çizdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “KOBİ’lere dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Facebook’un geliştirdiği araçları nasıl doğru kullanabileceklerini öğreterek büyümelerine destek olacağız. Facebook İstasyon sadece İstanbul’daki şirketleri ya da bireyleri hedeflemeyecek. TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızın liderliğinde İstanbul’da geliştireceğimiz programlar Anadolu’daki KOBİ’lere ve insanlara da ulaşacak” diye konuştu.

İLETİŞİM ARTACAK

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş ise “Türkiye’deki insanların, toplulukların ve KOBİ’lerin dijital becerilere erişerek başarılı olmaları için daha çok şey yapmak istiyoruz. Umuyoruz ki, Facebook İstasyon bu hedefimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yer olacak” dedi. Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay ise “Bu topluluk merkezi ile ortakları, politika yapıcıları, yöneticileri, kuruluşları, akademisyenleri ve insanları bir araya getirerek network’lerine değer katmalarına yardımcı olacağız” açıklamasını yaptı.