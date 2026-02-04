İSTANBUL 13°C / 6°C
Ekonomi

Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor: Ekiplerden ramazan öncesi sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla yaptığı denetimlere devam ediyor.

4 Şubat 2026 Çarşamba 12:55
Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor: Ekiplerden ramazan öncesi sıkı denetim


Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığının talimatları doğrultusunda, temel tüketim ürünlerine yönelik piyasa dengesini bozucu ve haksız fiyat oluşumlarını engellemek adına Etimesgut ilçesindeki bir marketi denetledi.

Denetimde, fiyatlarda fahiş düzeyde artışın olup olmadığı kontrol edildi.

"YAPTIRIMLAR İVEDİLİKLE UYGULANACAK"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için denetimlerin tüm illerde yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Denetimlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, tarım ve ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın refah ve huzuru için, başta temel tüketim ürünleri olmak üzere, denetimlerimiz hassasiyetle devam edecektir. Çalışmalarımız neticesinde, vatandaşlarımızın menfaatlerine ve ticari hayatta ticari etiğe aykırı hareketlerin tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı olarak yaptırımlar ivedilikle uygulanacak olup gerekli görüldüğü takdirde yeni uygulamaların da hayata geçirilmesi noktasında hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."

Popüler Haberler
