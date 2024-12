Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Bakan Bolat: Cezalarını 10 kat artırdık

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen '27'nci Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı. Bolat, hedeflerin, tüm vatandaşların her türlü hizmetlerden en üst düzeyde, en makul fiyatlarda ve en iyi kalitede yararlanabilmesini sağlamak olduğunu, ticaretin güvenilir ve kolay bir şekilde yapılmasını temin etmek olduğunu söyledi. Reklam Kurulu tarafından tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarının titizlikle kontrol edildiğini ve denetlendiğini belirten Bolat, "Reklam yoluyla tüketicilerimizi aldatan, istismar eden, haksız rekabete yol açan, kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı Reklam Kurulu dosya dosya incelemesini yapıyor ve haksız durumlarda etkin cezalar uyguluyor. Bu açıdan vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği, emniyeti, bir şekilde alışverişini temin konusunda, ekonomik çıkarlarını koruma konusunda azami bir gayretin içindeyiz. Başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk, çimento, hazır beton, ekmek, un, su gibi, yumurta gibi, kırmızı et, beyaz et gibi temel ihtiyaç maddeleri noktasında yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz ve göreve geldiğimizden bu yana İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzün bu 18 aylık denetimlerinde 832 milyon lira idari para cezaları uygulanmış ve tahsil edilmiştir. Bunun yanında bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları tüketici mevzuatları kapsamında bu 18 aylık denetimlerde 5 milyar liranın üzerinde idari para cezası uygulamıştır" ifadelerini kullandı.

'REKABET KURUMU'NUN SORUŞTURMA SÜRELERİ KISALTILDI'

Bakan Bolat, 29 Mayıs'ta Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikler ile 'haksız fiyat' uygulamalarının tanımını yaptıklarını ifade ederek, "Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı cezaları, kanunun ilk defa çıktığı sene olan 2020'yle mukayese ettiğimizde tam 10 kat artırdık. Fahiş fiyatta üst sınırı 1 milyon liraya, stokçulukta üst sınırı 12 milyon liraya ve 3 defa 1 yıl içinde yapıldığı takdirde kapatma cezasına kadar bu yeni uygulamalar yürürlüğe girdi. Rekabet Kurumu'nun da yine 29 Mayıs'ta kanunlaşan yeni yasal düzenlemeyle soruşturma süreleri kısaltıldı. 1 ila 1,5 yıla varan soruşturma süreleri artık 4 ile 6 ay arasına indirildi. Tabii cezalar oldukça etkili ve ağır oluyor. Bu noktada da 1,7 milyar lira gıda sektöründe, 1,3 milyar lira dijital pazarlarda, 591 milyon lira sağlık sektöründe, 530 milyon lira çimento ve hazır beton sektöründe, 91 milyon lira da iş gücü piyasalarında olmak üzere Rekabet Kurumu sadece 2024'te 5 milyar liraya yakın ceza uygulaması yapmıştır. Vatandaşlarımızın yaşadıkları tüketici sorunlarına, uzun sürebilecek mahkemeye gitmeden, tüketici hakem heyetlerine başvurmak suretiyle çözüm bulunması konusunda da büyük ilerleme sağlanmıştır. 2024 Kasım itibarıyla baktığımızda bu yıl tam 700 bin tüketicimiz, satıcı ve tedarikçilerle yaşadığı sorunlarda 6 milyar liranın üzerindeki sorunlar mahkeme gitmeden uzlaşmayla tatlıya bağlanmıştır. Böylece yargının da iş yükü azaltılmıştır" diye konuştu