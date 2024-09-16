İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9377
  • EURO
    37,7429
  • ALTIN
    2824.79
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fahiş fiyata geçit yok! 327,3 milyon lira ceza kesildi
Ekonomi

Fahiş fiyata geçit yok! 327,3 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

DHA16 Eylül 2024 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Fahiş fiyata geçit yok! 327,3 milyon lira ceza kesildi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyatın engellenerek adaletli bir iç piyasa tesisi sağlanması amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimleri de 81 ilimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Denetimlerimiz kapsamında fahiş fiyat denetimlerinde 2023 yılında 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135 milyon 104 bin 257 TL idari cezası kesilmişti. 2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314,50 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

'68 FİRMAYA 75 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI'

2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firmanın denetlendiği belirtilerek, "Aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75 milyon 13 bin 928 TL idari para uygulanmıştır. Emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz kapsamında 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin 253 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kuyum sektörüne yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2024/3 sayılı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30 milyon 74 bin 880 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında 15 Eylül tarihine kadar sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri toplamında 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylem ve fillerle birlikte, stokçuluk girişimlerinde bulunan 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495,50 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.