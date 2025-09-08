İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2666
  • EURO
    48,4244
  • ALTIN
    4796.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fahiş fiyatla mücadele: Bakanlık'tan 15 Bin firmaya denetim
Ekonomi

Fahiş fiyatla mücadele: Bakanlık'tan 15 Bin firmaya denetim

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yaptı.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 12:59 - Güncelleme:
Fahiş fiyatla mücadele: Bakanlık'tan 15 Bin firmaya denetim
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı ekipleri, marketlere yönelik fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini inceledi. Fiyat etiketinde ürünün üretim yerine, ayırıcı özelliğine, birim ve satış fiyatına bakan ekipler, malın kasa ve raf fiyatını karşılaştırdı.

"ŞÜPHELİ İŞLETMELER, HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULUNA SEVK EDİLİYOR"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin, tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde, işletmelerden ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturaları istediklerini aktaran Tan, "Faturaların incelenmesi sonucunda, haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediliyor. Burada haksız fiyat uygulamasının tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda Ankara'da, bu yılın ocak ayından bugüne kadar toplam 15 bin firma, 4 milyon ürün denetlendi, 140 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Tan, başkentteki denetimlerin 25 ilçede aralıksız devam ettiğine değinerek, vatandaşların, marketlerde karşılaştıkları uygunsuzlukları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), e-Devlet, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması ve il müdürlükleri üzerinden şikayet edebileceğini kaydetti.

  • Ankara Ticaret İl Müdürlüğü
  • Market Denetimleri
  • Temel Gıda İhtiyaçları

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.