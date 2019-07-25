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Faiz indirimi dolar kurunu düşürdü mü? Dolar kuru son dakika ne oldu?

Faiz indirimi dolar kurunu düşürdü mü? Dolar kuru son dakika ne oldu? sorularının yanıtları tüm yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamasında, 'Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir.' denildi. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gözler dolar kuruna çevrildi....

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Heyecanla beklenen Merkez Bankası faiz indirimi kararı az önce açıklandı.  Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Yatırımcıların çoğu Merkez Bankası açıklamasının ardından gözlerini dolar kuruna çevirdiler. Faiz indirimi dolar kurunu düşürdü mü? Dolar kuru son dakika ne oldu? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası faiz indirimi kararı
ve 25 Temmuz 2019 dolar kuru hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirisiniz. 
 
FAİZ İNDİRİMİ DOLAR KURUNU DÜŞÜRDÜ MÜ? 
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti.
 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını duyurdu. Buna göre, politika faizinde yüzde 425 baz puanlık bir indirime gidildi. kararın açıklanmasının ardından dolar/TL paritesi düşüşe geçti. Karar öncesi 5,72 seviyelerinden olan parite, 5,66'ye indi.
 
Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesi sonrasında, dövizler en az 6´şar kuruş yükselirken sonra, açıklama öncesinin de altına çekildi.
 
Merkez Bankası´nın, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir" açıklaması sonrasında;
 
dolar 5.71 liradan 5.77 liraya kadar yükseldikten sonra 5.67 liraya,
 
euro 6.37 liradan 6.43 liraya kadar yükseldikten sonra 6.34 liraya,
 
sterlin 7.15 liradan 7.22 liraya kadar yükseldikten sonra 7.11 liraya geriledi.
 

 
DOLAR KURU SON DAKİKA NE OLDU?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyleydi:
 
İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,7120   5,7130   
Avro         6,3660   6,3670   
Sterlin      7,0990   7,1350   
 
ANKARA                                                                                 
ABD Doları   5,6800   5,7400   
Avro         6,3100   6,3800   
Sterlin      7,0190   7,1980   
 

Hakan Atilla´yı taşıyan uçak Türkiye´ye indi

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