Heyecanla beklenen Merkez Bankası faiz indirimi kararı az önce açıklandı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Yatırımcıların çoğu Merkez Bankası açıklamasının ardından gözlerini dolar kuruna çevirdiler. Faiz indirimi dolar kurunu düşürdü mü? Dolar kuru son dakika ne oldu? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası faiz indirimi kararı

ve 25 Temmuz 2019 dolar kuru hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirisiniz.

FAİZ İNDİRİMİ DOLAR KURUNU DÜŞÜRDÜ MÜ?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını duyurdu. Buna göre, politika faizinde yüzde 425 baz puanlık bir indirime gidildi. kararın açıklanmasının ardından dolar/TL paritesi düşüşe geçti. Karar öncesi 5,72 seviyelerinden olan parite, 5,66'ye indi.

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesi sonrasında, dövizler en az 6´şar kuruş yükselirken sonra, açıklama öncesinin de altına çekildi.

Merkez Bankası´nın, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir" açıklaması sonrasında;

dolar 5.71 liradan 5.77 liraya kadar yükseldikten sonra 5.67 liraya,

euro 6.37 liradan 6.43 liraya kadar yükseldikten sonra 6.34 liraya,

sterlin 7.15 liradan 7.22 liraya kadar yükseldikten sonra 7.11 liraya geriledi.

DOLAR KURU SON DAKİKA NE OLDU?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyleydi:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7120 5,7130

Avro 6,3660 6,3670

Sterlin 7,0990 7,1350

ANKARA

ABD Doları 5,6800 5,7400

Avro 6,3100 6,3800

Sterlin 7,0190 7,1980