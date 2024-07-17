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Ekonomi

Faiz indirimi yapılacak mı? Fed'den net mesaj

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının 'yaklaştığını' ifade etti.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
Faiz indirimi yapılacak mı? Fed'den net mesaj
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Waller, Kansas City Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen birkaç aydaki verilerin, ekonominin daha ılımlı bir hızda büyüdüğünü, iş gücü arzı ve talebinin dengelendiğini ve enflasyonun bu yılın başına kıyasla yavaşladığını gösterdiğini aktardı.

Mevcut verilerin ekonomide "yumuşak inişin" sağlanmasıyla uyumlu olduğuna işaret eden Waller, gelecek birkaç ayda bu görüşü destekleyecek veriler bekleyeceğini belirtti.

Waller, "Nihai hedefimize ulaştığımıza inanmasam da politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRAZ DAHA FAZLA KANIT GÖRMEK İSTİYORUZ"

Christopher Waller, enflasyonun sürdürülebilir şekilde düştüğüne dair "biraz daha fazla kanıt" görmek istediğini kaydetti.

Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" belirtmişti.

Williams, "Bunlar olumlu işaretler. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanmak için daha fazla veri görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • ABD Merkez Bankası
  • faiz

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