İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1997
  • EURO
    32,1753
  • ALTIN
    1923.53
  • BIST100
    7785.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Faiz kararının ardından Merkez Bankası'ndan 3 tebliğ değişikliği
Ekonomi

Faiz kararının ardından Merkez Bankası'ndan 3 tebliğ değişikliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün duyurduğu kararlara ilişkin üç tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Faiz kararının ardından Merkez Bankası'ndan 3 tebliğ değişikliği
ABONE OL

Merkez Bankasının dün faiz kararının ardından açıkladığı kararlara yönelik, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Referans oran tanımı, "32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve bu Tebliğin 20/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan azami sınırı aşmayacak şekilde ilan edilen oranı" olarak değiştirildi.

Buna göre, ödeme sistemleri altında, üye işyerlerine sağlanan her türlü hizmetler ile ticari kartlarla ilgili ürün ve hizmetler karşılığında bankalarca alınabilecek ücretlerde referans oran yüzde 3,11'i aşamayacak.

Aynı Tebliğe eklenen geçici madde ise, "Bu Tebliğde maktu olarak belirlenen parasal sınırlar ve azami ücretler, 2024 yılı için Merkez Bankası tarafından tespit edilerek Türkiye İstatistik Kurumunca 2023 yıl sonu yıllık tüketici fiyat endeksinin açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilir." şeklinde oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.