Faiz % 1’in altına inince konutta yüzler güldü

Merkez Bankası’nın faiz indirimin ardından daha önce 2.40’larda gezen konut kredisinin yüzde 1’in altına çekilmesi meyvelerini verdi. Konut satışlarında yüz güldüren rakamlar 8 ay sonra geldi. Konut satışları faiz indiriminin yaşandığı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 oranında artarak 110 bin 538’e çıktı. Geçtiğimiz aya göre ise konut satışlar yüzde 8,1 oranında yükseldi. Yaşanan artışta ipotekli (kredili) satışların etkisi büyük oldu. Düşen faizlerin etkisiyle ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 bin 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 382 konut satışı ve yüzde 12.8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 43.8 ile Bilecik oldu.

İSTANBUL LİDER OLDU

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ‘diğer satışlar’ ile ‘yabancıya yapılan satışlar’ ise düştü. Diğer satışlar yüzde 17.3 oranında azalarak 76 bin 390 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azalarak 3 bin 604 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1.549 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 656 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Bursa, 213 konut satışı ile Ankara ve 169 konut satışı ile Yalova izledi.

Ağustosta geçtiğimiz aylarda olduğu gibi en fazla konutu Irak vatandaşları aldı. Irak vatandaşları Türkiye’den 675 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 469 konut ile İran, 212 konut ile Rusya, 159 konut ile Kuveyt ve 149 konut ile Almanya izledi. Ağustosta ilk defa satılan konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 azalarak 40 bin 634’e geriledi. İkinci el konut satışları da Türkiye genelinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 artarak 69 bin 904’e yükseldi.