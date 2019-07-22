Faizde indirim beklentisi 2.5 puana çıktı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından faiz indirim beklentileri de değişiklik gösterdi. 25 Temmuz’daki faiz toplantısı öncesi AA Finans, Reuters ve Forex’in ayrı ayrı yaptığı anketlerden ortalama 250 baz puan indirim beklentisi çıktı. AA Finans’ın 19 ekonomistle yaptığı ankeke göre ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

ATAMA SONRASI FARK

Reuters’ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre ise halihazırda yüzde 24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz’da yüzde 21.5 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise 600 baz puan düşüşle yüzde 18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler yüzde 19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor. Reuters’ın görev değişiminin hemen ardından yaptığı ankette temmuz beklentisi 100 baz puan artarak 200 baz puana yükselmiş, yıl sonu için ise 425 baz puan seviyesinde oluştu.

FAİZ 21.50’YE İNECEK

Foreks anketine katılan 18 ekonomistin tamamı da faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Analistlerden 7’si gösterge faizin yüzde 24.00’ten yüzde 21.50’ye indirileceği tahmininde bulunurken, 4’ü yüzde 21,00’e, 2’si yüzde 22,00’ye, 1’i 23,00’e, 1’i yüzde 22.50’ye, 1’i yüzde 22.00’ye, 1’i 20.00’ye, 1’i yüzde 19.00’a indirileceği görüşünü savundu. Haftalık repo faizinin 2019 yılının toplamında ise 600 baz puan indirileceği öngörülüyor. 13 Eylül 2018 tarihinde yüzde 17.75’ten yüzde 24.00 seviyesine yükseltilen TCMB gösterge faizi, 25 Ekim 2018, 13 Aralık 2018, 16 Ocak 2019, 6 Mart 2019, 25 Nisan 2019 ve 12 Haziran 2019 tarihli toplantılarda beklentilere paralel olarak yüzde 24.00 seviyesinde sabit tutulmuştu.