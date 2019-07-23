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DenizBank Genel Müdürü Ateş: Faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz'

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 'Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz.' dedi.

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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Ateş, "Risk primini yükseltecek faktörler devreye girmezse TCMB'den yıl sonuna kadar 800-900 baz puan faiz indirimi gelebilir." ifadelerini kullandı.

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