Fakir Ar-Ge ve inovasyonla büyüyor

Almanya’da 1933 yılında doğan ve 1985 yılında Türk şirketi haline gelen Fakir Elektrikli Ev Aletleri, bugün 80 ülkede satışa sunulan bir marka haline geldi. Türkiye’de hemen her evde bir tane bulunan ürünleriyle geniş bir pazar payına sahip firma, önemli başarılara imza atıyor. 7 bin satış noktası bulunan ve Türkiye’de 965, Almanya’da yaklaşık 410 kişiye istihdam sağlayan Fakir, global bir marka olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan’a şirketin kuruluşunu ve yeni yatırımlarını sorduk. 2019’u teknoloji yılı ilan ettiklerini söyleyen Saruhan özellikle Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının şirketin büyümesinde kritik rol oynadığını söyledi.

Saruhan Holding’in kuruluşu ve Fakir’in büyüme sürecini anlatır mısınız?

1985 yılında, Alman Fakir Hausgeräte ve Nilco markalarının Türkiye ve yakın coğrafyasının genel distribütörü olduk. 2007 yılına geldiğimizde Almanya’da Saruhan Deutschland Holding’i kurduk ve hisse alımının ardından, elektrikli ev aletlerinde 80 yıllık Alman teknolojisinin birikimine sahip Fakir ve Nilco’nun tüm ‘know-how’ıyla üretim yapan, dünya pazarlarına dağıtımını birlikte sürdüren sağlam bir beraberliğin temelini attık. Bugün geldiğimiz noktada globalde 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan, 7 bin satış noktası bulunan ve Türkiye’de 965, Almanya’da yaklaşık 410 kişiye istihdam sağlayan bir marka konumundayız. Türkiye, Almanya, Rusya, İran, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler, en çok ihracat yaptığımız ve en güçlü olduğumuz pazarlar diyebilirim. Saruhan Holding olarak elektrikli ev aletleri, temizlik makineleri ve kimyasalları, temizlik ürünleri, enerji, inşaat ve son olarak da kahve zinciri alanlarında atılımlarımızı sürdürüyoruz.

Ürün gruplarınızdan bahseder misiniz?

Türkiye pazarına ilk olarak yağlı radyatörler ve halı yıkama makineleriyle giriş yaptık. Bugün 350’nin üzerinde ürün çeşidimiz satışta. Kuru, sulu ve buharlı süpürgeler, şarjlı el süpürgeleri, buharlı temizleyiciler, halı yıkama makineleri, mutfak aletleri, ütüler, kişisel bakım ürünleri, sağlık ürünleri, hava nemlendiriciler, hava temizleyiciler, nem alma cihazları, fanlı ısıtıcılar, basküller, çamaşır kurutucular, vantilatörler ve şofbenler markanın geniş ürün gamında yer alan ürünler. Kısa zamanda Türkiye pazarında kendini kabul ettiren Fakir Hausgeräte, tam 33 yıldır kaliteden ödün vermeden üstün Alman Teknolojisini Türk tüketicileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Ar-Ge ve inovasyon sizin için ne ifade ediyor?

Teknoloji konusunda sektöre yön veriyoruz. Ar-Ge bizim için çok önemli bir alan. Dünyanın en yeni trendlerini, ürünlerimize yansıtmak adına Ar-Ge departmanımız ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeye yönelik sürekli olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Ciromuzun yüzde 3’lük oranını Ar-Ge’ye yatırarak bu alanda daima yenilikçi bir anlayışla ilerliyoruz.

Yeni yatırım alanlarınız olacak mı?

Özellikle, modernleşen yaşamlara yönelik şık tasarımlar ve sağlıklı yemek pişirme ürünleri üzerinde detaylı ve titiz çalışmalarımız var. Yine son dönemlerin yükselen pazarı sıcak içecek hazırlama grubu ürünlerinde büyük atılımlarımız olacak.