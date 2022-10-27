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Ekonomi

Faruk Çiçek: Türkiye lojistik altyapısıyla dünyada örnek ülke

Babası Hasan Çiçek'in 21 yıl önce temellerini attığı Seyid Lojistik'i sektörün lider firmaları arasına sokan Faruk Çiçek, “Türkiye kara, deniz ve havayolu yük taşımacılığı altyapısını büyük ölçüde tamamladı. Bu anlamda dünyadaki örnek ülkelerden biri. Yakın zamanda dünyanın lojistik üssü olmamız sürpriz değil” dedi.

27 Ekim 2022 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Faruk Çiçek: Türkiye lojistik altyapısıyla dünyada örnek ülke
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Irak'tan Almanya'ya, İtalya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkeyle ithalat ve ihracat faaliyetleri yürüten Seyid Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiçek, lojistik sektörünü ve bu alanda Türkiye'nin dünyadaki yerini değerlendirdi. Türkiye'nin üç kıtanın kavşağı konumunda olduğuna dikkat çeken başarılı iş insanı, "Konumumuz, genç nüfusumuz, üç tarafımızın denizlerle çevrili olması gibi etkenlerle dünyanın lojistik üssü olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

DÜNYANIN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİK

Seyid Lojistik olarak kara, deniz, demir ve hava yolu dahil olmak üzere tüm kulvarlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Faruk Çiçek, "Ülkemizin ticaret yaptığı ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke olarak başta sınır komşularımız olmak üzere Asya ve Avrupa ülkelerinin hemen hepsiyle ithalat, ihracat faaliyetlerimiz var. Tam da bu noktada lojistik olarak devreye giriyor. Geniş tedarik zincirimiz sayesinde sektörde dünyanın cazibe merkezi haline geldik, gelmeye de devam ediyoruz. Biz de şirket olarak bu süreçte kendimizi milli bir misyonun parçası olarak görüyoruz."

LOJİSTİK ALANINDA YATIRIMLAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Faruk Çiçek, Türkiye'nin kara, deniz ve hava yolu yük taşımacılığı altyapısını büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekti: "Lojistik altyapı alanında örnek ülkeler arasındayız. Lojistik merkezler, lojistik sistem standartları, dijitalleşme ve lojistik koridorlar bazında yatırımlar da devam ediyor. Seyid Lojistik olarak biz de bu alanlara ciddi yatırımlar yapıyoruz. Pandemi tedarik zincirini kırdı ama bu, Türkiye için dezavantajdan avantaja evrildi. Nitelikli insan gücümüz, konumumuz ve bizim gibi sektörün tecrübeli oyuncuları sayesinde etkinlik gücümüz daha da arttı. Ulusal Lojistik Ana Planı'nın sektör için ortaya koyduğu vizyon ve hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

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