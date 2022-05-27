Fas Ticaret ve Sanayi Bakanı Mezzur, Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı kazanç sağladığını söyledi

Fas Ticaret ve Sanayi Bakanı Riyad Mezzur, Türkiye ile Fas arasındaki ticari ilişkinin "kazan-kazan" esaslı olduğunu söyledi.

Türkiye ve yakın coğrafyada yüzlerce mağazayla hizmet veren Türk FLO Mağazacılık ile Faslı Shoeleven Şirketi, Fas'ın Kazablanka kentinde ayakkabı üretim fabrikası kurdu.

Fabrikanın Kazablanka'da düzenlenen açılış törenine Fas Ticaret ve Sanayi Bakanı Mezzur, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ile çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

Faslı Bakan Mezzur, törende yaptığı konuşmada, "Kazan-kazan esaslı Türk-Fas endüstriyel ortaklığının bir göstergesi olan bu proje, gençlerimize yeteneklerini geliştirme fırsatı sunuyor. Ayrıca bu ortaklık yerel üreticilere de rekabeti artırma fırsatı veriyor." dedi.

Öte yandan Fas Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin önde gelen ayakkabıcılık grubu FLO ile Fas Shoeleven şirketi tarafından kurulan fabrikada FLO için bazı markaların üretileceği belirtildi.

Fas ve Türkiye firmalarının ortaklığı sonucunda Fas pazarına "OCTO" adıyla özel bir markanın da sunulacağına işaret edilen açıklamada, yapılan yatırım hacminin yaklaşık 20 milyon dirhem (2 milyon dolardan fazla) olduğu ve 500 kişilik istihdam sağlandığı kaydedildi.