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Ekonomi

FAST Ödeme İste Katman Servisi devreye alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisinin devreye alındığını bildirdi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
FAST Ödeme İste Katman Servisi devreye alındı
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TCMB duyurusuna göre, alacaklının borçludan FAST ödemesi talep etmesine imkan sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açıldı.

İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servisi, 2 kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlıyor.

Ödeme İste Katman Servisi, kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahip.

Servis, ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacak.

7 gün 24 saat anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST Sistemi'nin katılımcı sayısının 2023 yılında 36'ya çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir. FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır."

  • TCMB
  • FAST Ödeme İste
  • Anlık Transfer

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