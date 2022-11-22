Fas'tan Türkiye açıklaması

Bakan Mezzur, başkent Rabat'ta parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nde bütçe taslağının tartışıldığı oturumda bir konuşma yaptı.

Mezzur, Türkiye ile ticari ilişkiler konusunda kapsamlı görüşmenin yapıldığını; pek çok olumlu sonuca ulaşıldığını söyledi.

"Bugün Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir dönüşüme şahit oluyoruz." diyen Mezzur, iki ülke arasındaki ticaret açığının hala büyük olduğunu ancak Fas'ın Türkiye'den büyük ölçüde yatırımcı çektiğini kaydetti.

Faslı Bakan, Türklerin ülkesinde sanayi sektörüne müstakil ya da Faslı yatırımcılarla ortaklaşa güçlü yatırımlar yaptığını belirtti.

Mezzur, Türklerin ayrıca Fas'ta tekstil, sanayi, gıda sanayi, otomotiv gibi pek çok sektörde yatırım yaptığını ifade etti.