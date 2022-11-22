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Ekonomi

Fas'tan Türkiye açıklaması

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, ülkesinin Türkiye'yle ticari ilişkilerinde 'büyük bir dönüşüm' yaşadığını belirtti.

AA22 Kasım 2022 Salı 07:45 - Güncelleme:
Fas'tan Türkiye açıklaması
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Bakan Mezzur, başkent Rabat'ta parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nde bütçe taslağının tartışıldığı oturumda bir konuşma yaptı.

Mezzur, Türkiye ile ticari ilişkiler konusunda kapsamlı görüşmenin yapıldığını; pek çok olumlu sonuca ulaşıldığını söyledi.

"Bugün Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir dönüşüme şahit oluyoruz." diyen Mezzur, iki ülke arasındaki ticaret açığının hala büyük olduğunu ancak Fas'ın Türkiye'den büyük ölçüde yatırımcı çektiğini kaydetti.

Faslı Bakan, Türklerin ülkesinde sanayi sektörüne müstakil ya da Faslı yatırımcılarla ortaklaşa güçlü yatırımlar yaptığını belirtti.

Mezzur, Türklerin ayrıca Fas'ta tekstil, sanayi, gıda sanayi, otomotiv gibi pek çok sektörde yatırım yaptığını ifade etti.

  • Riyad Mezzur
  • ticari ilişki

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