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Ekonomi

Yeni denklemler kuruluyor! Fatih sondaj gemimiz yeni keşiflere yelken açtı

Fatih sondaj gemimiz bugün Karadeniz'de Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı. Bakan Bayraktar, yeni gelişmeyi 'Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz' ifadeleriyle duyurdu. Uzmanlar enerjide yeni denklemler kurulduğunu bildirdi.

23 Mayıs 2024 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Yeni denklemler kuruluyor! Fatih sondaj gemimiz yeni keşiflere yelken açtı
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Fatih'in Mavi Vatan ile buluşmasıyla birlikte petrol, doğal gaz arama çalışmaları hız kazandı. Yer altı kaynaklarında yeni keşifler ile enerjide dışa bağımlığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye tüm bu hamlelerle enerji üssü olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

FATİH SONDAJ GEMİSİ GÖKTEPE-2 KUYUSUNDA!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan Karadeniz'deki yeni sondaj çalışmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Bayraktar, paylaşımında, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken, diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi, 51 bin 283 groston ağırlığa sahip bulunuyor.

"KARADENİZ'E DAHA ÇOK ODAKLANACAĞIZ"

Enerji alanındaki atılımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan PETFORM Genel Sekreteri Murat Kalay, gazın ve petrolün eş zamanlı olarak Karadeniz'de bulunup ekonomiye kazandırılmasının, Türkiye'nin son dönemde kaydettiği hidrokarbon alanındaki hamleyi daha da kıymetli yapacağını, Karadeniz'e çok daha fazla odaklanmayı sağlayacağını söyledi.

"ENERJİDE YENİ DENKLEMLER KURULUYOR"

Enerjide yeni denklemler kurulduğunu aktaran Kalay, "Bu da haliyle yeni enerji rotaları, yeni enerji merkezlerinin oluşmasına sebep oluyor. Jeopolitik nedenlerden dolayı ülkemiz ciddi avantajlara sahip. Merkez olma kabiliyetini kendi yerel hidrokarbon üretimimizle desteklediğimiz zaman zaten ortaya olması gereken ideal piyasa koşulları çıkıyor." dedi.

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