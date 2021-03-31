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Ekonomi

Fatih, Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını başarıyla tamamladı

Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ulaştığı son derinliğin 3 bin 950 metre olduğu ve kuyudaki çalışmalarını başarıyla tamamladığı açıklandı.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:33
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisinin Türkali-2'deki çalışmaları 53 gün sürdü.

Türkali-2 kuyusunda ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metre, son derinlik ise 3 bin 950 metre oldu.

Paylaşımda, kuyudaki çalışmaların başarıyla tamamlandığı belirtilirken, "'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda "Amasra-1" kuyusu olarak adlandırılacağı açıklanan bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

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