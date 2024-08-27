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Ekonomi

Fatih'te 100 ahşap yapının restorasyonu gerçekleştirildi

Fatih Belediyesi, İstanbul'un kültürel varlıklarının üçte birini bünyesinde barındıran ilçedeki 6.288 sivil mimarlık yapısını kayıt altına alarak, 100 ahşap yapının restorasyonunu gerçekleştirdi.

27 Ağustos 2024 Salı 13:30 - Güncelleme:
Fatih'te 100 ahşap yapının restorasyonu gerçekleştirildi
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2021 yılında "Fatih'in Kültürel Miras Envanteri" çalışmasını başlatan Fatih Belediyesi, bu kapsamda 6 bin 288 sivil mimarlık yapısının durum tespitini yapıp, fotoğrafladı. Zamanla tahrip olup, mülki anlaşmazlıklar ve terkedilme sebepleri ile kamu güvenliğini de tehlikeye atıp kaybolma tehlikesi yaşayan bu kültür varlıkları tek tek restore edilmeye başlandı. Yapıların düzenlenmesinde kültürel mirasın devamının sağlanması ile birlikte, yapıların sürdürülebilir olup, mevcudundan daha sağlam olması göz önüne alınıyor.

İlk defa Fatih Belediyesi bünyesinde kurulan Kültürel Miras Müdürlüğü ekiplerince, yapıların güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla öncelik ve önem sırasına göre yapıların rölövelerini hazırlıyor akabinde Koruma Kurulu'nun onayına sunuyor. Titiz belgeleme çalışmalarının yanı sıra özellikle Dünya Miras Alanları ve geleneksel konut dokusunun yoğun olduğu bölgelerde bütüncül bir yaklaşımla basit bakım onarım ve restorasyon çalışmalarını yürütüyor.

"TARİHİ MAHALLELERİMİZİ KORUYARAK GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sivil mimari yapıların restorasyonu sırasında özgün biçim ve oranlarına sadık kalınarak gelecek nesillere daha sağlam ve dayanıklı bir miras bırakılması hedeflendiğini belirterek, "Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 100. ahşap yapının restorasyon çalışmaları devam ediyor. İstanbul'un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali'deki kültürel varlıklarımızı koruma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin bu faaliyetlerimizden oldukça memnun olduklarını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihî mahallelerimizi her geçen gün daha yaşanılabilir hâle getireceğiz." dedi.

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