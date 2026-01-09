Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 330 bin metrekare alanda inşa edilen 2 bin 93 konutun yapımı tamamlandı.

Yeni evlerine taşınan vatandaşlardan biri de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kardeşi ile eniştesini kaybeden 4 çocuk annesi 66 yaşındaki Fatma Yönder oldu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem konutunu teslim alan Yönder'in görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında Yönder'in "Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım" sözlerini alıntılayarak, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda, yeni evine kavuşmanın sevincini anlatan Yönder, şunları dile getirdi:

"Gittik, kayıt olduk. Sonra telefona mesaj geldi, 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Sevindim ama sevinemedim, ağlayacağım ama ağlayamadım. Yeni evim benim için umut kaynağı oldu. Kardeşlerim geldi, evi temizlediler, her konuda yardımcı oldular. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim."

Yönder, devletin depremzedeleri yalnız bırakmadığını vurgulayarak, "Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı. Evimizi verdi, çok şükür arada açıkta kalmadık, yerleştik." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız birimi inşa etti.