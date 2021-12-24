Faturada kademeli tasarruf! İşte merak edilen detaylar

Akşam Gazetesi 24 Aralık 2021 Cuma 11:46 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 11:46

AK Parti tarafından hazırlanan ve az elektrik tüketenden düşük, çok elektrik tüketenden daha yüksek ücret alınmasını sağlayarak elektrik tasarrufunu özendirmeyi amaçlayan kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. AK Parti, şimdi de doğalgaz için 'kademeli faturalandırma' çalışması başlattı. Elektrikte kademeli faturalandırmanın uygulamaya dönük çalışma ise devam ediyor. Bu çalışma, doğalgaz için de örnek oluşturacak. Uygulamaya yönelik çalışmaların ayrıntılarına AKŞAM ulaştı. Buna göre; abonelerin aylık tüketim miktarları incelenerek, en geniş tüketim grubunun ortalama tüketimi belirleniyor. Yapılan çalışmada bu limitin aylık 150 kilovatsaat olarak ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu limite kadar 1. kademe birim fiyat, bu limiti aşanlar için ise 2. ve 3. kademe birim fiyatlar oluşturulacak. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kademeler 50 kW'lik dilimler halinde bölünecek ve her kademe aşımında kilovat birim fiyatı yüzde 10 artacak.

NASIL UYGULANACAK?

Örneğin, 1. kademe altında elektrik tüketenler 'bir lira'lık birim maliyetinin yüzde 10 altında fatura öderken, 150 -200 kW arasında tüketim yapanlar ilave kW için birim başına '1 lira', 200-250 kW arası tüketim yapanlar ilave kW başına '1 lira 10 kuruş', 250 kW üzeri tüketim yapanlar ise ilave kW başına '1 lira 20 kuruş' ödeyecekler.

Böylece 1. kademe tüketimden bütün vatandaşlar 'düşük ücretten' yararlanırken, zamlı tarifeyi sadece ilave tüketim yapanlar ödeyecek. Böylece düşük enerji tüketimi teşvik edilecek ve dar gelirli vatandaşın faturası hafifleyecek. Ayrıca 'devlet sübvansiyonunu gerektirmeyecek' düzeyde bir ortalama fiyat oluşacak. Kademe fiyatları, EPDK tarafından elektrik üretici şirketlerle görüşmeler sonucu belirlenecek. Uygulama, 'tüketim miktarına göre' hesaplanacak ve konutlar için geçerli olacak. Kademeli tarife halen sanayi için uygulanıyor. Yeni tarife, başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak devreye girecek.

HERKES DEĞİL KULLANAN ÖDEYECEK

Enerji uzmanları, elektrik ve doğalgazı devletin sübvanse ettiğini hatırlatarak, yeni düzenlemelerle bu maliyetin artık çok tüketen kullanıcılar tarafından karşılanacağını belirtiyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada, doğalgaz fiyatının yaklaşık 4'te 3'ünün, elektrik fiyatının ise yarısının devlet tarafından karşılandığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, 26 Ekim'deki kabine toplantısı sonrası "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında sübvansiyon yapıyoruz. Bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak. Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerine daha fazla yük binmemesi için gereken önlemleri almakta kararlıyız" açıklaması yapmıştı. Erdoğan, 8 Kasım'da da, elektrik faturalarındaki yüzde 2'lik TRT payı ve yüzde 0,7'lik enerji fonu kesintisinin kaldırıldığını duyurmuştu.

DOĞALGAZA BÖLGESEL TARİFE

Daha önce Bakan Dönmez tarafından açıklanan doğalgazda kademeli tarife ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan önceki gün geldi. Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" demişti. Alınan bilgiye göre doğalgazda da kademeli uygulama elektrikteki gibi planlanıyor. Kanun çalışmaları sırasında Botaş ve GazBir ile görüşmeler yapıldı. Sektör temsilcilerinin hesaplama ve faturalandırma altyapı çalışmaları için süre istediği görüşmelerde, doğalgaz kullanımının özellikle kış mevsiminin uzun olduğu illerin dikkate alınması da gündeme geldi. Botaş yetkilileri, "Erzurum'da vatandaşlar 5 ay, Antalya'da 2 ay yüksek miktarda doğalgaz tüketiyor. Fiyatlandırmada bunun da dikkate alınması gerekir" önerisinde bulundu. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgesel farklılıklar, fiyatlandırma ve kademelendirmenin ayrıntıları da ortaya çıkacak.

YENİ SİSTEME OCAKTA GEÇİLİYOR

Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, "Bu yılın başından itibaren kademeli faturalandırmayla ilgili çalışıyoruz." dedi.

Yeni yılda geçilmesi planlanan elektrikte kademeli tarifeyle ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci kademede ödemenin herkes için aynı olacağını, bu tutarın üzerine çıkan kullanımlarda da farkın ikinci kademeden hesaplanacağını söyledi.

HAFTAYA NETLEŞECEK

Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, "Bu yılın başından itibaren kademeli faturalandırmayla ilgili çalışıyoruz. Kademeli tarifeyle amacımız dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak" dedi.

Dönmez, şunları söyledi: "Hedefimiz yıl başına yetiştirebilmek. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip uygulamaya geçmeyi planlıyoruz." Temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu belirten Dönmez, şöyle konuştu: "Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz. Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı fiyat çalışılacak. Herkes için 100 birime kadar aynı. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak."