Türkiye, Avrupa'da en ucuz elektriği ve doğal gazı vatandaşlarının hizmetine sunan ülke oldu. Bu kapsamda Türkiye, elektrik ve doğal gazda vatandaşın faturasının yüzde 50'sini kendi kasasından karşılıyor. Devlet, elektrik faturalarında 2025 yılı içerisinde 230 milyar destek sağlamayı planlıyor.

FATURALARIN YARISI DEVLETTEN

Devlet desteğinin faturalarda da yer almasını içeren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında vatandaşlara gelen faturalarda, SMS'lerde veya maillerde devlet desteğinin ne kadar olduğunu gösteren bir bölüm de yer aldı. İlk elektrik faturalarında başlanan yeni sistem bu ay itibarıyla doğal gaz faturalarında da başladı.

Böylece vatandaş gelen elektrik ve doğal gaz faturalarında devletin ne kadar destek verdiğini görebildi.

Bu ay gelen faturalarda tüketiciler toplam fatura tutarıyla birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken tutar yer aldı.

Elektrik dağıtım şirketleri vatandaşlara attığı fatura bilgilendirmelerinde devlet desteğine yer vermeye başladı.

Şirketlerin vatandaşa gönderdiği fatura örneğinde şu ifadeler yer aldı;

"Bu fatura kapsamında ilgili dönem tüketim bedeli 626,69 TL olup, 341,69 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 285,00 TL'dir."

DOĞAL GAZDA DA BAŞLADI

Elektrikte uygulana bu sistem doğal gazda da başladı. Doğal gaz dağıtım şirketleri tüketicilerine SMS yoluyla devlet desteğinin de yer aldığı bir bilgilendirme gönderdi.

İstanbul'da doğal gaz dağıtım görevi üstelenen İGDAŞ vatandaşlara gönderdiği bilgilendirme SMS'inde şu ifadelere yerdi;

"500......08 no'lu sözleşme hesabınıza ait 21.04.2025 son ödeme tarihli faturanız kapsamında ilgili dönem tüketim bedeli 3.492,82 TL olup, 2.027,51 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenecek tutar 1.465,00 TL'dir."

ARTIK FATURALARDA YER ALACAK

Devletin elektrik ve doğalgaz tüketiminde uyguladığı sübvansiyon tutarları artık faturalarda da yer alacak. Bunun ilk örneği elektrik faturalarında görülürken, son olarak da doğal gaz desteğinde ortaya çıktı. Yeni düzenleme ile vatandaşlara fatura üzerinde ya da fatura ile ilgili gelen mesajlarda tutarın ne kadarını devletin karşıladığı bildirildi.

DOĞAL GAZDA YENİ DÖNEM

Elektrikte uygulanmaya başlanan kademeli fatura sistemi, doğalgaz için de devreye alınınıyr hazırlanılıyor. Yeni modelle her ilde farklı tüketim seviyeleri baz alınarak fiyatlandırma yapılacak.

Kış aylarının sert geçtiği illerde doğalgaz kullanımı daha fazla olduğu için bu bölgelerde destekleme politikaları uygulanacak.Yeni dönemde, Antalya gibi ılıman bölgelerle Erzurum gibi sert kış koşullarının yaşandığı şehirler için doğalgaz tarifeleri farklı olacak.

Her il için belirlenen ortalama tüketim sınırının altında kalan aboneler desteklenirken, bu sınırı aşan tüketicilere gerçek maliyetler yansıtılacak.

2023 verilerine göre, doğalgazın en fazla tüketildiği iller arasında Hakkâri, Erzurum, Ardahan, Muş ve Ağrı bulunuyor. Bu illerde hane başına yıllık tüketim 1200 ila 1400 metreküp arasında değişiyor.

Öte yandan, en az doğalgaz kullanılan şehirler ise adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya olarak dikkat çekiyor.

Elektrikte 1 Şubat'tan itibaren kademeli fatura uygulaması hayata geçirilmişti. Aylık 417 kilovatsaat ve üzeri tüketim yapan aboneler için faturalar gerçek maliyet üzerinden hesaplanmaya başlamıştı.

Yeni sistemin doğalgazda da benzer şekilde uygulanacağı belirtiliyor.

Kademeli doğalgaz tarifesinin yılsonuna kadar hayata geçirilmesi bekleniyor.

Yapılacak düzenlemeyle, doğalgaz tüketiminin yüksek olduğu illerde vatandaşların mağdur olmaması sağlanırken, düşük tüketimli bölgelerde ise maliyetin adil dağıtılması hedefleniyor.

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