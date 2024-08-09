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Ekonomi

Fed, 2025 ve 2026 toplantı takvimini duyurdu

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 21:48 - Güncelleme:
Fed, 2025 ve 2026 toplantı takvimini duyurdu
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Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi.

FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak.

Ayrıca 2027 yılının ilk FOMC toplantısı ise 26-27 Ocak'ta düzenlenecek.

Açıklamada, FOMC toplantılarının ikinci gününde politika karar metnin yayımlanacağı, ardından Fed başkanının basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki 3 toplantısı ise 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık'ta yapılacak.

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