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Ekonomi

Fed Başkanı Powell, Trump'ın hedefinde: Hükümetteki en yıkıcı kişilerden biri

Faiz kararı sonrası eleştiri oklarını yeniden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelten ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ın, ülkeye 'yüzlerce milyar dolara mal olduğunu' savunarak, faiz oranının 2,5 puan daha düşük olması gerektiğini ifade etti.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
Fed Başkanı Powell, Trump'ın hedefinde: Hükümetteki en yıkıcı kişilerden biri
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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

ABD Başkanı Trump, "'Çok geç' Jerome Powell, ülkemize yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri ve Fed Yönetim Kurulu da suç ortağı." ifadesini kullandı.

Avrupa'da 10 kez faiz indirimi olduğunu, ABD'de ise hiç olmadığını yineleyen Trump, "(Faiz oranı) 2,5 puan daha düşük olmalı ve Biden'ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkede enflasyonun düşük olduğunu belirterek, "çok geç" lakabını kullandığı Powell'ı "Amerika'nın utancı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, dün de Powell için "aptal" ifadesini kullanarak, faiz indirimi yapmayacağını kaydetmişti. Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" savunan Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yinelemişti.

FED'İN FAİZ KARARI

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Powell, Bankanın faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekmesinin ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etmişti.

Tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını ve gelecek aylarda daha fazlasını görmeyi beklediklerini vurgulayan Powell, şimdilik para politikası duruşunda herhangi bir ayarlamayı düşünmeden önce ekonominin olası gidişatına ilişkin daha fazla bilgi edinmek adına beklemek için iyi bir konumda olduklarını aktarmıştı.

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