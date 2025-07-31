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  • Fed Başkanı, Trump'ın hedefinde: Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor
Ekonomi

Fed Başkanı, Trump'ın hedefinde: Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutma kararının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ülkeye trilyonlarca dolara mal olduğunu savundu.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 21:38 - Güncelleme:
Fed Başkanı, Trump'ın hedefinde: Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor
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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ın, Fed başkanı olmak için "çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal ve çok siyasi" olduğunu belirten Trump, "Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor, üstelik inşaat tarihinin en beceriksiz veya usulsüz bina renovasyonlarından birine imza atıyor. Başka bir deyişle, 'çok geç' tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor." ifadesini kullandı.

FED'İN FAİZ KARARI

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkati çekmişti.

Fed'den yapılan açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, eylül ayında faiz indirimi olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu kaydetmişti.

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