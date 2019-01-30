FED, beklenen faiz kararı açıklamasını yaptı
Fed, faiz kararını açıkladı. FED, beklentilere uygun olarak faizleri 2.25-2.50 aralığında sabit bıraktı. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasındaki mesajlara ve yıl boyunca izlenecek para politikası ile faiz artışlarındaki ipuçlarına odaklandı.
Fed politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı. Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 22:30'da basın konferansında açıklama yapacak. Fed kararı öncesi 5,2679 olan dolar/5.23 seviyesine geriledi.
Amerika Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmedi, federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı.
Fed karari sonrası TL dolar karşısında deger kaybetmeye başladı. 22.10 itibariye dolar/TL kuru 5,23’e kadar geriledi.
Fed’in tutanaklarında faizdeki “kademeli artış” lafınin yer almaması gelişen ülke para birimlerine gevşeme getirdi.
Türk lirası da dolara karşı deger kazanmaya devam etti.
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