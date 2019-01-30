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FED, beklenen faiz kararı açıklamasını yaptı

Fed, faiz kararını açıkladı. FED, beklentilere uygun olarak faizleri 2.25-2.50 aralığında sabit bıraktı. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasındaki mesajlara ve yıl boyunca izlenecek para politikası ile faiz artışlarındaki ipuçlarına odaklandı.

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Fed politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı. Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 22:30'da basın konferansında açıklama yapacak. Fed kararı öncesi 5,2679 olan dolar/5.23 seviyesine geriledi.

Amerika Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmedi, federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı.

Fed karari sonrası TL dolar karşısında deger kaybetmeye başladı. 22.10 itibariye dolar/TL kuru 5,23’e kadar geriledi.

Fed’in tutanaklarında faizdeki “kademeli artış” lafınin yer almaması gelişen ülke para birimlerine gevşeme getirdi.

Türk lirası da dolara karşı deger kazanmaya devam etti.

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