FED, beklenen faiz kararı açıklamasını yaptı Fed, faiz kararını açıkladı. FED, beklentilere uygun olarak faizleri 2.25-2.50 aralığında sabit bıraktı. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasındaki mesajlara ve yıl boyunca izlenecek para politikası ile faiz artışlarındaki ipuçlarına odaklandı.