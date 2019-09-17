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Fed faiz indirirse dolar ne olur? Fed faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ABD'de piyasalar çok önemli bir haftaya girdi. Amerika Merkez Bankası FED'in salı günü başlayacak iki günlük toplantısında bir kez daha faiz indirimi bekleniyor. Piyasaları gözü Fed'in faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed faiz indirirse dolar ne olur? Fed faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası para politikası kurulu, politika faizini 325 baz puan düşürmüştü. Vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) toplantısından da indirim haberi bekliyor. Fed faiz toplantısı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

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Fed faiz indirirse dolar ne olur? Fed faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Piyasaların gözü Fed'in faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Amerika Merkez Bankası FED'in salı günü başlayacak iki günlük toplantısında bir kez daha faiz indirimi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası para politikası kurulu, politika faizini 325 baz puan düşürmüştü. Ağustos ayında yapılan ABD Merkez Bankası Fed toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çektiğini duyurmuştu. Fed faiz toplantısına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabirsiniz. 
 
FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR NE OLUR? 
Ağustos ayı Fed'in toplantı notlarının ardından dolar endeksi yükselişe geçmişti.  Doların satış fiyatı 5,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3470 lira olmuştu.  Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava bir süre devam etmişti. Eylül faiz toplantısı yapıldıktan sonra doların durumu netleşecek. 
 
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fed’ in bu yılki 6’ncı toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz kararı ise 18 Eylül 2019 tarihinde Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell tarafından açıklanacak. 
 

 
FED 2019 TOPLANTI TARİHLERİ
1. Toplantı: 29 Ocak - 30 Ocak
2. Toplantı: 19 Mart - 20 Mart
3. Toplantı: 30 Nisan - 1 Mayıs
4. Toplantı: 18 Haziran - 19 Haziran
5. Toplantı: 30 Temmuz – 31 Temmuz
6. Toplantı: 17 Eylül - 18 Eylül 
7. Toplantı: 29 Ekim - 30 Ekim
8. Toplantı: 10 Aralık - 11 Aralık
 
FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, "Fed, eylül ayı toplantısında, politika faizinde 25 baz puan indirime gidebilir." dedi.
 
Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu.

 
 
Fed'in temmuz ayında olduğu gibi eylül ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. ABD'de ekonomiye yönelik endişelerin sürmesine karşılık olarak Fed'in de genişlemeci para politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler yüksek. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sürmesi ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmaması büyüme üzerindeki endişelerin sürmesine yol açıyor.
 
ABD'de tarım dışı istihdam ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin kötü gelmesi de Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği ihtimalini yükseltti. Analistler, parasal genişlemenin finansal piyasalara olumlu yansıyabileceğini ancak reel ekonomi için ne kadar etkili olacağının şüpheli olduğunu söylüyor.
 
Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekmişti. Banka, temmuz ayında yaptığı bu hamleyle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti.
 

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