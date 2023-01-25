FED faiz kararı, binlerce yatırımcı taranından sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası, geçtiğimiz ay yapılan toplantı sonrası FED faiz artırımı yaparak 50 baz puana yükseltmişti. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları için belirleyici olan karar, yeni yılın ilk toplamtısı sonrası açıklanacak. Buna göre FED faiz kararı ne zaman 2023, saat kaçta açıklanacak? FED faiz artırırsa altın ne olur? İşte kritik karar öncesi toplantı tarihleri

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN 2023?



ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; 2023 yılının ABD Merkez Bankası (FED), 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak.

Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

En son yapılan Aralık ayı FED toplantısı ardından politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı.

FED FAİZ BEKLENDİTİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz