FED faiz kararı bugün yapılacak toplantının ardından açıklanacak. FED'in faizi artırması durumunda güvenli liman olan altın fiyatlarının gerilemesi, doların ise küresel çapta güçlenmesi bekleniyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerika Merkez Bankası Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bugün gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak.

Dünya genelinde ekonomi piyasalarının heyecanla takip ettiği 2022 yılının son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Fed, temmuz ayında da politika faizinde beklentilere paralel 75 baz puan artırıma gitmişti. Eylül ayında da banka faiz kararını açıklayarak, politika faizinde 75 baz puan artırıma gitti.

FED FAİZ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

FED faiz kararının alınmasının ardından yapılacak açıklama Türkiye saati ile 21:00'da açıklanacak. Açıklamanın ardından ABD Merkez Bankası Başknı Jerome Powell uzun vadeli planları aktaracağı program ise saat 21:30'da başlayacak.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Fed'in enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için güçlü faiz artışına devam etmesi halinde altın fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre , Fed faiz artırımlarında daha ılımlı davranabilir ve bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.