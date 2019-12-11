FED yılın son toplantısında faizleri değiştirmedi
FED yılın son toplantısında politika faizlerini değiştirmeyerek 1.50-1.75 arasında tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 1.50 - yüzde 1.75 aralığında tutma kararı aldı.
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