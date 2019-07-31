Fed faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi
ABD Merkez Bankası (Fed) faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi.
- AA
ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekti
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