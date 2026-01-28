İSTANBUL 13°C / 11°C
Ekonomi

Fed öncesi altın fırtınası: Tarihi zirve görüldü

Fed kararı öncesi ons altın 5 bin 250 doları aşarken, gram altın 7 bin 349 liraya yükselerek rekor tazeledi.

28 Ocak 2026 Çarşamba 10:02
Fed öncesi altın fırtınası: Tarihi zirve görüldü
Altının ons fiyatı Fed'in faiz kararı öncesi 5 bin 250 doları aşarak rekor kırdı.

Altının ons fiyatı jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5 bin 250 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesinden de destek alan altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları iç piyasada da rekor seviyeleri gördü. Gram altın 7 bin 349 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi. Altına paralel olarak gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlendi. Gram gümüş 161 TL seviyesine yükseldi.

İç piyasada gram altın 7 bin 339 liradan, çeyrek altın 12 bin 75 liradan, yarım altın 24 bin 194 liradan, tam altın 48 bin 170 liradan işlem görüyor.

